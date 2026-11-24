Archivo - El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante una rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Foro Asturias ha presentado este martes una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Principado de Asturias del Impuesto sobre Estancias Turísticas, en la que solicita su devolución al Consejo de Gobierno al considerar que el Ejecutivo asturiano "no acredita la necesidad de crear un nuevo impuesto ni justifica que esta medida sea preferible a otras alternativas de financiación municipal".

Su portavoz parlamentario, Adrián Pumares, ha defendido que antes de establecer "nuevas cargas fiscales" resulta imprescindible determinar los costes reales que el turismo genera en cada concejo, conocer qué parte de los ingresos fiscales asociados a esta actividad reciben efectivamente los ayuntamientos y estudiar mecanismos alternativos basados en criterios objetivos.

Pumares ha sostenido que Asturias carece de problemas de masificación turística generalizada que justifiquen este impuesto. Para respaldarlo, ha citado los datos del estudio 'Impactur Asturias 2019-2024', elaborado por Exceltur en colaboración con el Principado, según los cuales la presencia turística media anual equivale a 5,5 turistas por cada cien residentes --frente a los 6,7 de la media española--, mientras que las tasas de ocupación hotelera y de alojamientos rurales se sitúan en el 51,23 por ciento y el 23,36 por ciento, respectivamente.

Tras destacar que en 2024 el turismo generó 2.818 millones de euros de valor añadido --el 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico--, sostuvo 46.919 empleos y aportó 474 millones de euros en ingresos fiscales frente a un gasto público corriente de 340 millones, el diputado de Foro ha apostado por adoptar respuestas específicas para enclaves concretos en lugar de crear una nueva figura tributaria.

En su lugar, Foro Asturias propone revisar los mecanismos de distribución de recursos entre administraciones y estudiar un fondo autonómico de financiación para los concejos turísticos articulado mediante criterios objetivos como la población turística equivalente, las pernoctaciones, la estacionalidad, la afluencia de excursionistas y el coste efectivo de los servicios municipales.

CONTRADICCIÓN EN LA BONIFICACIÓN Y EFECTO SOBRE EL IVA

Pumares ha cuestionado que el Gobierno asturiano impulse un nuevo tributo estableciendo una bonificación del 100% de la cuota autonómica y trasladando a los ayuntamientos la decisión de aplicar recargos municipales, al tiempo que ha advertido de que la norma deja creada la estructura necesaria para que el Principado pueda exigir su propia cuota en el futuro mediante una modificación legislativa.

La enmienda de totalidad alerta también de las cargas burocráticas para los establecimientos, especialmente pequeñas empresas y negocios familiares; de la pérdida de competitividad y de que el impuesto grave las estancias de los propios asturianos dentro del Principado, cuyo consumo turístico alcanzó los 779 millones de euros en 2024. En este sentido, ha tachado de insuficiente la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta 50 euros anunciada para 2027 y ha advertido de un posible encarecimiento adicional al incorporarse el recargo municipal a la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Pumares también ha criticado la falta de garantías de que la recaudación se destine íntegramente a compensar los costes turísticos al incluir actuaciones como la promoción de vivienda pública y ha señalado la "desconexión" entre el hecho imponible y los gastos a financiar, dado que "los excursionistas y visitantes de un solo día utilizan los servicios municipales sin quedar gravados por la tasa".