La cabeza de lista del PP por Asturias, Ángela Pumariega, visita las instalaciones de Casintra. - PP

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha asegurado este martes que con Alberto Núñez Feijóo los autónomos pagarán menos impuestos y tendrán más facilidades para trabajar y hacer crecer sus negocios.

Pumariega realizó estas declaraciones durante una visita a las instalaciones de Casintra, en Granda (Siero), acompañada por el número 1 del PP al Senado por Asturias, Silverio Argüelles.

Allí ha explicado que el PP pondrá en marcha una política económica y fiscal que facilitará el trabajo de los autónomos, reducirá las cargas administrativas y favorecerá el crecimiento de las empresas y cooperativas.

"Queremos que en España vuelva a merecer la pena trabajar, emprender y arriesgar. Con Feijóo, los autónomos van a pagar menos impuestos, tendrán que dedicar menos tiempo a los trámites administrativos y encontrarán más facilidades para hacer crecer sus negocios", ha dicho.

Tras la reunión con responsables de esta cooperativa asturiana, fundada en 1971 y que cuenta con cerca de 300 socios, para conocer sus principales retos y necesidades. La candidata destacó la trayectoria de una organización que ha evolucionado desde sus orígenes como agrupación de transportistas autónomos hasta convertirse en un operador logístico integral, con una importante presencia en el Puerto de El Musel y actividad en diferentes puntos de España.

En este sentido Pumariega ha incidido en que "Casintra es un buen ejemplo de lo que representan las empresas y los profesionales asturianos: capacidad de trabajo, iniciativa, experiencia y voluntad de crecer".

"Nuestro compromiso es que las administraciones dejen de ponerles obstáculos y les proporcionen las condiciones que necesitan para seguir generando riqueza y empleo", ha señalado.

Cuota cero a la Seguridad Social durante el primer año para los nuevos autónomos, ampliable al segundo cuando sus ingresos no alcancen el salario mínimo; la eliminación de la obligación de cobrar y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la reducción de cuatro declaraciones tributarias trimestrales a dos semestrales, han sido algunas de las medidas destacadas por la cabeza de lista del PP.

El PP, añadió además que "también establecerá reglas más claras para la deducción de gastos profesionales, incluidos los relacionados con los vehículos, y bonificará las cotizaciones empresariales por la contratación de los primeros trabajadores".