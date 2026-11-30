La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Asturias, Ángela Pumariega, ha celebrado esta noche la victoria del PP en España y en Asturias y ha destacado las ganas que tenían los españoles y los asturianos de votar y apostar por un cambio para "recuperar la concordia y la reconstrucción nacional".

Pumariega ha manifestado que la victoria del PP en Asturias se ha basado en un "gran trabajo" en equipo y ha agradecido la labor de la directora de campaña, Beatriz Llaneza y también a Esther Llamazares, por su cercanía y apoyo. También ha agradecido el trabajo a todos los apoderados e interventores y a todas las personas que han logrado este triunfo.

Por su parte, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha resaltado que con esta victoria, el Partido Popular suma ya tres victorias consecutivas que evidencian "un cambio de ciclo sustancial para España". Ha insistido en que el "sanchismo ya es pasado" y que se abre una etapa "de reconstrucción y de convivencia democrática".

"Ya no hablamos de victorias puntuales o al azar. Hablamos de una tendencia clara en Asturias", sostiene Queipo, por lo que asume "una enorme responsabilidad" para llevar también el cambio al Principado en los comicios de mayo