Pumariega (PP) pide a ADIF revisar y actualizar el proyecto del Metrotrén entre Viesques y Cabueñes

Archivo - Ángela Pumariega, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón - PP GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, ha instado este sábado a ADIF a reevaluar y actualizar el proyecto de prolongación del Metrotrén entre Viesques y Cabueñes ante el desarrollo previsto en el entorno del Parque Científico y Tecnológico, al advertir del riesgo de que la infraestructura "nazca obsoleta".

En declaraciones remitidas a los medios, Pumariega ha señalado que la ampliación del Metrotrén, actualmente en fase de catas previas a la redacción del proyecto constructivo y con una inversión estimada en unos 200 millones de euros, parte de un diseño de 2005 que no contemplaba el crecimiento urbanístico, educativo y tecnológico experimentado en la zona de La Pecuaria.

En este sentido, ha considerado necesario estudiar una posible modificación del número o la localización de las paradas para adaptar la infraestructura a la nueva realidad y dar respuesta a las necesidades futuras de movilidad.

La vicealcaldesa ha vinculado esta petición al desarrollo previsto en el entorno, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que podría generar hasta 10.000 empleos, así como la llegada de más de 4.000 estudiantes con la implantación de la Universidad Europea y la actividad del INTRA, que supera el medio millar de trabajadores.

A ello ha sumado la actividad de la Universidad Laboral, que acoge titulaciones de la Universidad de Oviedo, formación profesional y equipamientos culturales, además de futuras actuaciones como la restauración de la piscina histórica y de las pistas polideportivas.

Pumariega ha defendido que "carece de sentido" que La Pecuaria no disponga de una estación próxima y ha subrayado la necesidad de "proyectar el Gijón de los próximos cincuenta años y no el de hace dos décadas".

"No podemos volver a caer en errores del pasado, como ejecutar un "superpuerto" sin accesos adecuados o desarrollar una zona de actividades logísticas sin un suministro eléctrico acorde con las demandas potenciales de las empresas", ha concluido.