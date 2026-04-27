Queipo anuncia seis propuestas sobre el autismo que se suman a las iniciativas que el PP ya llevó al Parlamento

El presidente del PP, Álvaro Queipo clausuró la jornada "Entender el autismo". - PP

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, subrayó este lunes en Avilés que el autismo "es una realidad que no puede ni debe ser invisible", y se comprometió a avanzar hacia una Asturias "en la que ninguna familia sienta que está solo y en la que el acceso a los apoyos no dependa del código postal, ni del centro, ni de la capacidad económica de cada hogar". Queipo anunció seis propuestas sobre el autismo que se suman a la seria de iniciativas que los populares ya han defendido en la Junta General.

Álvaro Queipo clausuró la jornada "Entender el autismo", que abrió la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez, y contó con la participación de tres expertos: Raquel García, psicóloga y terapeuta infantil; Marta Vázquez, maestra en Audición y Lenguaje, y el psiquiatra Manuel Bousoño.

El presidente del PP aseguró que las propuestas de su grupo "nacen de la escucha a las familias y entidades que conocen esta realidad de verdad".

Entre las mismas figuran la ampliación de la atención temprana hasta los seis años, el primer centro de apoyo público específico para personas con autismo, la reclamación de una unidad sanitaria dedicada al TEA o mejoras en los recursos educativos o de transición a la vida adulta.

En cuanto a los nuevos compromisos del PP, Álvaro Queipo señaló que es necesaria una educación verdaderamente inclusiva; lograr una atención sanitaria mejor coordinada; una apuesta decidida por la atención temprana; una respuesta seria para la vida adulta y una medida que se centrará en empleo e inclusión social.

El líder del PP destacó que se trata de "construir una Asturias más preparada y más consciente, que no deje solas a las familias y que no llegue tarde, que entienda que la diversidad se comprende, se respeta y se acompaña con apoyo y oportunidades, y en la que las distintas consejerías y servicios dejen de funcionar como compartimentos separados y empiecen a ofrecer respuestas integrales y coordinadas".