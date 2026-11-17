El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, esta mañana en la sede del partido en Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado este martes el proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2027 como una herramienta diseñada para convertirse en un "eslogan electoral" que incrementa el gasto corriente y reduce las inversiones en 75 millones de euros respecto a las cuentas de 2026.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo tras analizar el documento entregado ayer por el Ejecutivo autonómico, Queipo ha denunciado que, pese a alcanzar la cifra histórica de 7.254 millones de euros --un 3,72 por ciento más que el ejercicio anterior--, el presupuesto recorta la partida inversora desde los 1.081 millones hasta los 1.006 millones de euros, mientras que el gasto corriente crece en 447 millones.

El dirigente del PP asturiano ha recordado que el propio informe económico-financiero del Gobierno autonómico reconoce una previsión de inejecución de 657 millones de euros, una cantidad que supera en 120 millones la estimada en 2026 y que ha atribuido a la necesidad del Ejecutivo de ajustar las cuentas tras haber incumplido la regla de gasto. Según ha señalado, ese recorte afectará directamente a las inversiones y se suma a unos datos de ejecución que ha tildado de preocupantes, tras situarse por debajo del 56 por ciento en 2025 y alcanzar apenas el 23 por ciento a 30 de septiembre de 2026. "La inejecución no es una excepción ni algo puntual", ha aseverado.

Sobre el incumplimiento de la regla de gasto, ha explicado que el Principado presenta un desajuste entre gastos e ingresos respecto al límite fijado por el Ministerio, por lo que está obligado a ajustar sus cuentas y a hacer público, conforme a las normas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), qué cantidad dejará sin gastar para cumplir con los márgenes impuestos. "¿Qué será lo que no se ejecute? De todo esto que se está prometiendo y que vamos a escuchar en los próximos días por boca de los distintos consejeros y del presidente. ¿Qué es lo que no van a cumplir?", ha planteado.

Queipo ha sostenido que el incremento presupuestario del 60 por ciento desde la llegada de Adrián Barbón a la Presidencia se financia mediante los impuestos de los asturianos, con una previsión de recaudación de 3.969 millones de euros en tributos directos e indirectos para 2027. En este sentido, ha subrayado que los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasarán de los 1.000 millones ingresados en 2019 a los 1.792 millones previstos para el próximo año, un aumento del 80 por ciento que ha atribuido a la negativa del Gobierno a deflactar la tarifa autonómica frente a la inflación.

"Esto es terrible porque devora directamente la economía de las familias y la capacidad de ahorro que tienen los hogares asturianos, sin que aquí en este gobierno parezca que a nadie le importa", ha dicho.

El líder 'popular' ha censurado que el gasto destinado a la Administración General crezca casi un 32 por ciento (58 millones de euros más) y que el coste de los entes públicos --excluidos el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el Establecimiento Residencial para Ancianos de Asturias (ERA)-- suba un 40 por ciento respecto a 2019 hasta alcanzar los 745 millones. "Cada año tenemos una Administración que es más costosa, pero la pregunta es: ¿Tenemos una administración que sea más rápida? ¿Que esté mejor organizada? ¿Que responda mejor a los intereses de los asturianos? ¿Se reducen trabas y se reduce burocracia? ¿Tenemos mejores servicios?", ha añadido.

Frente a este aumento, Queipo ha criticado las caídas presupuestarias en Industria (casi un 18 por ciento menos), Energía (más de un 44 por ciento) y Turismo (casi un 35 por ciento).

Ante la posibilidad de tener que gestionar estas cuentas si logra la Presidencia del Principado en 2027, Queipo ha avanzado que su primera medida será encargar una auditoría de eficiencia en entes públicos para optimizar el gasto sin mermar la sanidad, la educación ni los servicios sociales, los cuales considera "sagrados".

En materia de vivienda, Queipo ha lamentado que el presupuesto crezca apenas un 1,8 por ciento y que "dos de cada tres euros" se queden sin invertir cada año. Tras exigir la retirada de la ley de vivienda impulsada por el Gobierno autonómico, ha recordado que, si el PP gana las elecciones autonómicas de mayo de 2027, derogará dicha norma para aprobar la proposición de ley alternativa registrada por el PP y que ha sido rechazada por los grupos de la izquierda en el Parlamento asturiano. "No necesitamos más anuncios sobre vivienda, necesitamos movilizar suelo, construir viviendas terminadas y hacer que el acceso sea más fácil, especialmente para jóvenes y familias", ha afirmado.