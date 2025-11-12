Queipo destaca como modelo para Asturias las medidas fiscales y de gestión del lobo aplicadas en Cantabria

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este miércoles en Santander que Cantabria, con la evolución positiva que están consiguiendo las políticas de la presidenta de la comunidad vecina, María José Sáenz de Buruaga, constituye un ejemplo para Asturias que contrasta con la parálisis del Gobierno del socialista Adrián Barbón, y ha destacado al respecto actuaciones como la rebaja fiscal y la ejecución real, sin engaños a los ganaderos, del plan del lobo.

Álvaro Queipo y María José Sáenz de Buruaga han celebrado un encuentro en la sede de la presidencia de Cantabria, en la que han repasado problemas comunes de ambas comunidades, y la distinta respuesta que se da a los mismos.

"Mi buena amiga y compañera María José Sáenz de Buruaga, que es una gran aliada para Asturias, por ser presidente de una comunidad autónoma, vecina y hermana, es además una persona que comprende cuáles son las problemáticas, que muchas son comunes, para Asturias y para Cantabria", indica.

Queipo destaca que, mientras con Barbón los asturianos sufren la mayor carga fiscal, que asfixia las posibilidades de la región, el Gobierno de Cantabria ha llevado a cabo una rebaja de impuestos que ha dejado en los bolsillos de los cántabros 52 millones de euros.

Una reforma que ha propiciado que Cantabria tenga 7.300 declarantes más y casi 36 millones más de recaudación en la cuota líquida autonómica del IRPF.

El presidente de los populares asturianos censura que Barbón se empeñe en seguir subiendo los impuestos a las clases medias, mimetizado ya con la izquierda más radical, con el que se desploma el poder adquisitivo de los ciudadanos y se frustra el crecimiento económico.

Álvaro Queipo ha anunciado una reforma fiscal integral cuando gobierne el PP para poder competir con las regiones del Noroeste, con la reducción del IRPF incorporando el efecto de la inflación, las supresiones de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y el recargo sobre Actividades Económicas y la rebaja de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. "Esta reforma no hará recaudar menos, sino que habrá más personas que aporten a la caja común", subraya.

Queipo también ha destacado la labor del Gobierno de Sáenz de Buruaga en la defensa de la ganadería, con la ejecución real y seria del plan del lobo, con 25 extracciones ya de las 41 permitidas, y ofreciendo datos mes a mes, mientras que el "Gobierno antiganadero de Barbón" solo ha extraído 11 lobos, la mayoría por muerte natural, de 53, y tuvo que ser obligado por la justicia a publicar los datos.

"Lo que demuestra que la lucha contra el lobo, la lucha por el medio rural y a favor de los ganaderos del Gobierno de Adrián Barbón es absolutamente inexistente, y que debería efectivamente tomar nota de lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria, que se lo toma muy en serio, porque esto sí que es un ejemplo a seguir y un modelo que deberíamos aplicar en Asturias", subraya.

En este sentido, afirma que Cantabria está comprometida con la lucha contra el lobo, "sin que eso signifique que haya que extinguir ni mucho menos a la especie, pero que desde luego lo que no puede ser es que se extingan los ganaderos, que muera nuestra ganadería extensiva, porque eso sería absolutamente irreemplazable".

PROBLEMAS FERROVIARIOS

Un problema que comparten ambas comunidades, y que fue tratado en la reunión, "es el caos y abandono de las cercanías ferroviarias, que acumulan años de retrasos, averías y cancelaciones, a lo que se suma el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles", informa el PP.

Queipo ha advertido del "nuevo engaño" de los trenes anunciados para sustituir a los inservibles por su tamaño, prometidos para 2025, luego para 2026 y ahora se habla ya de 2027, "para venderlos en campaña electoral, aunque nunca lleguen o lleguen tarde".

El líder del PP asturiano destaca que mientras Buruaga defiende los intereses de los cántabros y denuncia estos incumplimientos, Barbón ejerce antes como sanchista que como presidente, y ha aceptado sin rechistar los incumplimientos del Gobierno de Sánchez, sin levantar la voz en defensa de Asturias.

"A mí me gustaría que el presidente del Principado tuviese esta valentía y esa fuerza a la hora de defender los intereses de Asturias y que no fuese solamente un presidente que está más a cumplir con su partido y a quedar bien con su partido a costa de todos los asturianos", recalcó.

Álvaro Queipo señaló que, a partir de 2027, "cuando el Partido Popular pueda gobernar en Asturias, buscaremos esos aliados naturales que tenemos en la cornisa cantábrica para hacer fuerza y presionar para que los problemas que tenemos hoy se solucionen", destacó que es muy necesario el cambio político en Asturias para "situarnos en la cabecera, en la vanguardia de las comunidades autónomas de toda España".