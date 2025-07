Queipo insiste en que no ve muy creíble que el PSOE y Barbón vayan a defender los intereses de Asturias

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha manifestado este domingo que "tiene muchas dudas de que Adrián Barbón vaya a defender los intereses de Asturias" en lo que a la financiación autonómica

"Hay poca credibilidad en este gobierno para hablar de defensa de Asturias frente a este tipo de iniciativas que pretende el gobierno de Pedro Sánchez con la única misión de mantenerse en el poder unas semanas más, porque al final lo que estamos hablando, que es la venta, el troceo del sistema que tenemos y por lo del sistema constitucional, solo para mantenerse unas semanas más en Moncloa, y esto Barbón lo consiente", dijo Queipo.

Álvaro Queipo, hacía estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación este domingo, en el marco de FestiBoal Indiano.

Sobre la votación que este lunes se va llevar a cabo este lunes, tanto de la PNL de su grupo como la del PSOE junto a IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, Queipo ha indicado que aun no está decidido en sentido del voto de su grupo respecto a la propuesta del PSOE.

Ha incicidido Queipo en que son dos propuestas las que existen, y ha asegurado que la que plantea el PP "es un llamamiento a todas las fuerzas políticas para hacer una unión, un consenso, en torno a lo que Asturias necesita y le interesa, frente a lo que se está planteando con este acuerdo de esta semana, que lo que dice es que va encaminado todo a ceder los tributos a Cataluña".

Mientras ha indicado que la propuesta del PSOE es "una proposición absolutamente atemporal, fuera de contexto, que ya se había votado hace unos meses.

"No entiendo por qué vuelven a traerlo para debatir. Habla sobre los acuerdos de la Mesa de Financiación del Principado de Asturias en los que al menos el Partido Popular nunca se ha salido. Si alguien se ha salido de los pactos que había en torno a esa Mesa de Financiación Autonómica, ha sido el PSOE, aceptando la quita de la deuda hace unos meses", dijo Queipo

FUTURO DE LA PAC

Álvaro Queipo también ha considerado muy negativo el planteamiento que está haciendo la Comisión Europea respecto a los presupuestos y la Política Agraria Comunitaria, la PAC.

"Creo que no es acertado el planteamiento que está haciendo la Comisión Europea y me consta que nuestros eurodiputados están haciendo todo lo posible para que esto no sea así. Yo espero que alguien recapacite y esto no llegue a buen puerto", dijo.