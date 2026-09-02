Queipo niega que las concentraciones de apoyo a Ceuta estén politizadas y anuncia que acudirá a la de Oviedo

El presidente del PP, Álvaro Queipo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha negado este miércoles que las concentraciones convocadas esta tarde en apoyo a Ceuta estén politizadas y ha defendido que la defensa de la soberanía y la integridad territorial "no es de izquierdas ni de derechas". "Yo no entiendo que la gente diga que esto se politiza", ha dicho Queipo, que ha anunciado que él acudirá a la de Oviedo.

Queipo ha señalado que las movilizaciones coinciden con el Día de Ceuta y responden a una petición de apoyo expresada desde la propia ciudad autónoma, que, según ha indicado, ha contado también con el respaldo del conjunto del pueblo español.

El dirigente 'popular' ha asegurado que el PP mantiene "un compromiso clarísimo con la soberanía nacional" y con la defensa del territorio y ha calificado lo ocurrido en Ceuta como "una invasión" y "una agresión en nuestro país".

Asimismo, ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta ante una situación que ha calificado de "absolutamente indescriptible" y ha considerado que este miércoles es "un buen día" para que los españoles expresen su "empatía" y apoyo a quienes están atravesando esta situación.

Ha considerado "muy positivo" que los ciudadanos puedan concentrarse a las 20.00 horas ante los ayuntamientos "todos juntos" para expresar de forma simbólica su apoyo y solidaridad con los ciudadanos de Ceuta. "Quien quiera ver aquí política creo que sinceramente no está viendo las cosas con realidad", ha concluido.