Queipo (PP) se abre a la abstención en la ley LGTBI si se introduce el consentimiento en procesos de menores trans

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto al diputado Manuel Cifuentes y dos miembros del grupo de trabajo de la ley LGTBI de Asturias, Borja Ibaseta y Ángeles Fal. - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este lunes que su partido está "en disposición" de abstenerse en la votación de la futura ley LGTBI asturiana o "incluso ir más allá", si se incluye en el texto el consentimiento de padres o tutores en procesos de menores trans.

Queipo se ha reunido con integrantes del grupo de trabajo de la norma, que acaba de iniciar el trámite de consulta pública, para mostrar el apoyo del PP a todo el colectivo y ha abierto la puerta a hablar con Izquierda Unida para abordar el desarrollo de la ley.

La "clave" de su apoyo, ha dicho, será que la ley "exprese claramente que las familias forman parte de ese proceso de decisión y de acompañamiento" en los casos de menores trans que se sometan a un proceso de hormonamiento o quirúrgico. El PP, ha agregado Queipo, va a "pelear" porque la norma salga con el "máximo consenso", porque los menores tengan "sus derechos blindados" y porque las familias "puedan participar de cualquier proceso que les afecte".

Considera el presidente de los 'populares' asturianos que "en un proceso en el que un menor se ve en esa situación", hay consenso en que "es siempre mejor que haya una familia acompañando, dando calor y también aportando tranquilidad a un menor que se tenga que ver en esta situación".

El portavoz del PP ha mostrado así el apoyo al colectivo LGTBI, agradeciéndoles el trabajo en el borrador de la ley. Asimismo ha querido "dejar muy claro" que el Partido Popular "es un aliado del colectivo". "Creemos en los derechos de las personas del colectivo LGTBI, creemos que Asturias tiene un carácter abierto, plural, un carácter en el que todo el mundo es bienvenido", ha dicho.

Por su parte, uno de los representantes del grupo de trabajo de la ley, Borja Ibaseta (Xega), ha explicado que tenían "especial interés" en dar a conocer a los grupos parlamentarios cómo se ha desarrollado el texto y tratar de aclarar dudas a los diputados.

El principal objetivo de la norma, ha explicado, es que Asturias disponga "ya" de una ley LGTBI que "garantice los derechos" y proporcione "un suelo de derechos" para todo el colectivo, "pensando en las familias", en el sector público y los trabajadores.

En representación de Llar Trans, su presidenta Ángeles Fal ha valorado "muy positivamente" el encuentro con el PP, y ha explicado que la ley LGTBI quiere ser un "reflejo" de una Asturias "acogedora con el colectivo LGTBI". "Creemos que nuestros políticos tienen que estar a la altura y apoyar esta ley", ha defendido.

Fal ha explicado que esta norma es fruto de la colaboración de los colectivos LGTBI, CCOO y UGT y juristas de la Universidad de Oviedo. Espera que esta reunión haya servido para resolver las "dudas" que pudiera tener el Partido Popular y para que la norma, "ojalá", pueda ser aprobada "por todos los grupos parlamentarios".