Queipo (PP) acusa a Barbón (PSOE) de "desvirtuar" el control parlamentario con cuestiones de política exterior

Álvaro Queipo, En La Junta General - PP

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha exigido este jueves "rigor" al presidente del Gobierno asturiano Adrián Barbón, en el trámite de preguntas parlamentarias de los plenos de la Junta General del Principado de Asturias. En el mencionado trámite celebrado este miércoles, Barbón acusó a Queipo, que le preguntó por su gestión, de no posicionarse sobre los bombardeos en Irán.

"Yo creo que las sesiones de control del Gobierno tienen que ser más serias y de verdad que creo que el presidente del Principado tiene la obligación, al menos moral, de contestar a las preguntas que le hace la oposición", ha considerado Queipo en una rueda de prensa en Oviedo, recordando que en su exposición le había preguntado por los problemas en Asturias de las ayudas a la dependencia.

Cree Queipo que Barbón está siguiendo la "estela" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al utilizar cuestiones de política exterior para "tapar sus carencias" y de hacer un "flaco favor" a Asturias. A juicio de Queipo, el dirigente socialista está "desvirtuando" la función propia de la Junta General.

Queipo ha sido preguntado por su postura en relación a la situación en Irán y en la zona afectada. Ha dicho que él no es diplomático, pero que pide "contención" y que las partes puedan llegar a una solución dialogada.

"Mi partido está centrado en lo que ocurre en Asturias", ha dicho Queipo, que ha tildado de "frivolidad" recurrir a la política exterior y pretender convertir el parlamento asturiano en un "pequeño altavoz" de los debates del Parlamento nacioanal.