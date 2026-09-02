Queipo (PP) anuncia una iniciativa fiscal para aliviar la carga de las familias ante el impacto de la inflación

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha trasladado este miércoles a los medios de comunicación una iniciativa parlamentaria con propuestas fiscales para hacer frente "al efecto muy negativo que la inflación está teniendo en las familias asturianas, en especial en las rentas medias y bajas, y poder de esta manera aliviar la carga impositiva que sufren y que no pierdan poder adquisitivo, como está ocurriendo en los últimos años al pagar más por la compra, la vivienda o la energía".

Queipo ha indicado que hay dos modelos contrapuestos de entender la política fiscal, el del Gobierno de Barbón que pasa por "subir la recaudación si suben los precios", y el modelo del PP que defiende que el Gobierno debe aliviar la carga fiscal de las familias para que no pierdan poder adquisitivo.

"La inflación ya es bastante castigo como para que encima el Gobierno haga caja con ella. Llegar a fin de mes cada vez es más difícil", manifestó el presidente de los 'populares' asturianosdurante la presentación de la proposición no de ley que se debatirá en la Junta General.

La iniciativa del PP propone cuatro medidas para facilitar la economía de los asturianos. En primer lugar, las deducciones, de las que defendió actualizar los límites de renta para que la inflación no expulse de ellas a familias cuya situación real no ha mejorado; homogeneizar esos límites y corregir los efectos de salto, y que "ganar unos euros más no haga perder de golpe una deducción entera".

En cuanto al IRPF, se plantea deflactar el 5 por ciento los tres primeros tramos autonómicos, ya que si una subida salarial solo intenta compensar la inflación "no tiene sentido que se trate como un aumento real de riqueza, porque no es tal". "No queremos cobrar impuestos sobre una riqueza que solo existe sobre el papel", ha explicado Queipo.

También se propone eliminar los actuales efectos de salto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para "superar un precio de una vivienda por un euro no haga tener que pagar miles de euros más en impuestos".

Además se aboga por establecer un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 0 por ciento sobre los primeros 150.000 euros de la vivienda habitual para jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y en concejos en riesgo demográfico.

El líder del PP afirmó que Barbón "ha tenido años para corregir esta situación, pero ha preferido callar y no aliviar la carga de los asturianos; todo por recaudar cada vez más, mientras nuestros servicios públicos están cada vez peor gestionados", dijo.