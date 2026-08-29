Queipo (PP) anuncia un plan de recuperación para Asturias tras el "suspenso rotundo" de Barbón (PSOE)

Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha anunciado este sábado un plan de recuperación para Asturias tras el "suspenso rotundo" del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en en vivienda, impuestos, autónomos, empleo, Sanidad, dependencia, burocracia, infraestructuras y en la defensa de la región.

Queipo presidido en Avilés una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Autonómico y de la Junta Directiva de su partido. Ha afirmado que el PP llegará a mayo de 2027 "preparado para ganar las elecciones autonómicas y preparado para gobernar Asturias desde el primer minuto, sin improvisaciones y sin perder meses para poder transformar el futuro de nuestra tierra".

Queipo ha dicho que después de siete años gobernando, el actual gobierno asturiano ya no puede pedir que se le juzgue por sus intenciones, sino por sus resultados", y anunció una campaña informativa "para ver las notas del Gobierno del Principado y entregar a los asturianos su boletín de evaluación, con un resultado que no admite discusión: suspenso".

Frente a ese "fracaso" de los socialistas en diferentes materias, Queipo perfiló el plan de recuperación para Asturias: "Frente al problema de la vivienda, más oferta: movilizar suelo, impulsar vivienda protegida, favorecer el alquiler con opción a compra y ayudar a que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca y así lo plasmamos en nuestra ley de vivienda".

"Frente a una fiscalidad que castiga demasiado a las familias, la mayor rebaja fiscal de la historia de Asturias; frente a la falta de oportunidades, una reforma profunda del sistema de promoción empresarial para atraer inversiones, acompañar los proyectos y convertirlos en empresas y puestos de trabajo; frente a las dificultades de nuestros autónomos, menos papeleo, menos costes y más seguridad", resaltó.

Asimismo, ha dicho que frente a las listas de espera sanitarias, una auditoría completa del Servicio de Salud del Principado que permita realizar un plan de choque y un verdadero refuerzo de la Atención Primaria.

En cuanto al "atasco" de la dependencia, ha propuesto reorganizar su tramitación para reducir los tiempos, mejorar los cuidados en casa y ampliar las plazas residenciales

También ha criticado la actual burocracia y ha propuesto una Administración ordenada, mejor organizada y coordinada y capaz de utilizar la automatización y la inteligencia artificial para reducir tiempos y cargas.

"Frente al abandono de nuestras conexiones, una Estrategia Ferroviaria asturiana seria, con planificación a largo plazo y las inversiones necesarias para vertebrar Asturias durante décadas; frente al deterioro de nuestras carreteras, un plan integral de conservación y mantenimiento, además de la ejecución de las infraestructuras estratégicas que siguen pendientes como la Autovía del Suroccidente o la Ronda Norte de Oviedo, entre otras, y frente a quienes se resignan cada vez que el Gobierno de España perjudica a Asturias, una cosa muy sencilla: Primero, Asturias", recalcó.

El presidente del PP señaló que la izquierda "sabe que el tiempo se le acaba, porque también tiene datos y lo ve y escucha en la calle, lo sienten, y cuando un partido que lleva tantos años colocando a los suyos empieza a ver que puede perder el poder, podemos esperar cualquier cosa".

Álvaro Queipo ha dicho que el objetivo del PP es convertir a Asturias en una tierra de oportunidades, bien gestionada y orgullosa de lo que es y de lo que puede llegar a ser.

El presidente hizo un llamamiento al partido para que "esté movilizado, en la calle, que escuche y que explique, porque las elecciones del año que viene las ganaremos mostrando a miles de asturianos que esta tierra puede estar mejor gestionada y que puede tener un gran futuro". "Unidad, serenidad y trabajo, mucho trabajo", reclamó.

Álvaro Queipo anunció que el próximo 10 de octubre se celebrará una nueva Intermunicipal del Partido Popular de Asturias: "Somos un partido con alma municipalista, porque sabemos que Asturias se construye concejo a concejo, desde la cercanía, la gestión y el contacto directo con nuestros vecinos".