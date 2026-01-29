Queipo (PP) su apoyo "total y sin matices" a los trabajadores de la planta de ENCE en Navia

El presidente del PP, Álvaro Queipo, con los representantes de los trabajadores de ENCE. - PP

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, trasladó este jueves su apoyo "total y sin matices" a los trabajadores de la planta de ENCE en Navia, y reclamó a la dirección de la empresa que "dé un paso atrás" y retire el expediente de regulación de empleo anunciado, al considerar que pone en riesgo el futuro de un centenar de familias y de toda la comarca del noroccidente asturiano.

Queipo hacía estas declaraciones tras reunirse con el Comité de Empresa y representantes de los trabajadores, acompañado de los regidores de Navia, Ana Isabel Fernández; de Villayón, Estefanía González; de Coaña, Rosana González; y de Tapia, Pedro Fernández, además del diputado regional Salvador Méndez y la diputada nacional Esther Llamazares.

"Éste no es solo un problema de una planta industrial; es un problema que afecta directamente a toda la comarca y, me atrevería a decir, a toda Asturias", dijo Queipo.

El presidente del PP asturiano ha lanzado un mensaje muy claro a ENCE: "piensen dos veces lo que van a hacer, porque están jugando con el futuro de toda una comarca. Aquí no sobra ni un solo puesto de trabajo". Recordó que la planta de ENCE en Navia es "puntera, modélica y competitiva", con altos estándares de calidad en el conjunto de la Unión Europea, y cuestionó que una multinacional "ponga el foco en una instalación que funciona, produce con calidad y a buen precio, y sostiene empleo joven en el territorio".

En este sentido, subrayó que "no se entiende ni se justifica un recorte de estas características, porque no parece necesario para garantizar la viabilidad de la planta".

Asimismo, criticó la falta de actuación del Gobierno del Principado ante una situación que, según explicó, se encuentra "en un punto cero de negociación". "No tenemos constancia de que el Ejecutivo autonómico haya hablado previamente con la empresa para evitar llegar a este escenario. Hoy nadie nos ha dado respuestas ni datos sobre una mediación real", señaló.

Álvaro Queipo anunció que el Partido Popular se pone a disposición del Comité de Empresa, con cuyos representantes se reunió con el fin de prestarles su apoyo y escuchar sus argumentos, para acompañar a los trabajadores "en todas las acciones que consideren necesarias" y para ejercer su responsabilidad como representantes públicos "no solo del noroccidente, sino de toda Asturias.

Queipo advirtió de que el Partido Popular investigará si las ayudas públicas y subvenciones recibidas por la planta estaban vinculadas al mantenimiento del empleo. "Si se confirma que existen ayudas europeas o de otras administraciones condicionadas al empleo, hay una obligación legal, ética y moral de paralizar este ERE. Es tan sencillo como eso", concluyó.

Por su parte, el representante de los trabajadores, Javier García, destacó el respaldo unánime del territorio y agradeció el apoyo institucional recibido.

"Toda la comarca y todo el Occidente de Asturias están afectados, como han demostrado los comunicados de los ayuntamientos", señaló, agradeciendo expresamente la atención y preocupación mostradas por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ante "un auténtico drama social".