Queipo (PP) carga contra Barbón por "instigar y animar" las protestas de La Vuelta: "Hemos dado una imagen nefasta"

El presidente del PP asturiano y portavoz en la Junta General, Álvaro Queipo, ha criticado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por "instigar y animar" las protestas pro palestinas en La Vuelta. "Hemos dado una imagen nefasta", ha lamentado.

En unas declaraciones a los medios tras su participación en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Queipo ha puesto el foco en el papel de Barbón, como uno de los primeros que "instigó y que intentó animar a la gente a que participase en las algaradas, no contra las decisiones políticas de Israel, sino contra deportistas que participaban en una prueba de prestigio en un país que tiene que mantener su imagen en todo el mundo".

A juicio del portavoz parlamentario del PP, se ha dado una imagen "nefasta" que "desde luego a muchos no nos representa".

Las declaraciones de Queipo llegan después de que el presidente defendiese en rueda de prensa el derecho a la movilización pacífica en el marco de las protestas contra Israel que han tenido lugar a lo largo de diferentes días en La Vuelta Ciclista a España.

Barbón dijo que él siempre va a defender el derecho a la protesta pacífica, más cuando lo que se está produciendo en Gaza "es un genocidio". De todas formas ha remarcado que la responsabilidad de que un equipo vinculado con Israel compita no es de la organización española, sino de organismos internacionales. "No hay que culpar a La Vuelta", señaló.