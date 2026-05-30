Queipo (PP) carga contra el sobrecoste y los retrasos de los trenes comprometidos a Asturias y Cantabria

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este sábado que la operación para sustituir los trenes que no cabían por los túneles en Asturias y Cantabria ha supuesto un sobrecoste de 20 millones de euros, una cantidad que, según ha criticado, pagarán "todos los asturianos". Asimismo, ha afeado los retrasos acumulados en la entrega de la maquinaria y ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de intentar "poner excusas de forma constante" para "tapar las vergüenzas de Ferraz".

En unas declaraciones remitidas a los medios, el dirigente de los 'populares' asturianos ha afirmado que lo que se ha dicho en los últimos años sobre este asunto "era falso" y ha recordado que el jefe del Ejecutivo autonómico y el Gobierno Central mantuvieron "siempre" que el coste de cambiar estos convoyes sería cero y que no se producirían demoras en los plazos.

"Ya sabemos que hay retrasos porque los trenes no han sido entregados en tiempo y seguimos esperando por ellos", ha manifestado Queipo, quien ha incidido en que ahora se ha descubierto que la gestión acarreó un incremento presupuestario de 20 millones de euros.

Al respecto, el presidente del PP de Asturias ha hecho alusión a la firma, hace unos años, de los denominados acuerdos de La Castellana por parte de Adrián Barbón. Según ha indicado, el presidente dijo que aquello suponía "un acuerdo serio" y que se iba a respetar por parte de ambas administraciones, aunque la realidad, según Queipo, es que "se han incumplido casi por completo".