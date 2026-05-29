Queipo (PP) critica las "décadas de abandono" de Mieres por parte de las instituciones

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en una visita aMieres. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido este viernes en Mieres de la situación de "abandono" del municipio por parte de las instituciones, y ha hecho extensiva a las cuencas mineras las críticas, defendiendo la necesidad de conseguir más empleos, vivienda asequible y unos buenos servicios públicos.

Al término de una reunión con miembros de la junta local del PP de Mieres, Queipo ha destacado que Mieres lleva "décadas de promesas, de discursos, de planes sin cumplir que no han conseguido cambiar la realidad", lo que a su juicio se traduce en la "falta de oportunidades, en la dificultad para acceder a una vivienda y en unos servicios públicos que no funcionan como deberían".

Queipo puso varios ejemplos de esta situación, como la pérdida de 10.000 habitantes en 20 años y el registro de una tasa de paro superior a la de entonces. También se ha detenido en el encarecimieneto de la vivienda, o las listas de espera en el Hospital Álvarez Buylla.

Para el líder de los 'populares' asturianos, Mieres "no necesita repetir las promesas de siempre, necesita un Gobierno que entienda que el futuro empieza por lo más básico: poder trabajar, poder vivir y poder ser atendido, y ese es nuestro compromiso para acabar con décadas de abandono y empezar a construir futuro para Mieres y para las cuencas, con más oportunidades y mejor gestión".