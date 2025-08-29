Queipo (PP) cuestiona la política forestal asturiana: "Prohíben por ley cuidar los montes para que luego ardan"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de entrega del premio Tomás Acuña, en Llanes. - XUAN CUETO - EUROPA PRESS

Promete trabajar de la mano de Díaz Ayuso para que "el fin de Pedro Sánchez llegue lo antes posible" y Feijóo llegue a La Moncloa

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha puesto en cuestión la política forestal en Asturias tras los últimos incendios que están afectando a miles de hectáreas en la región. "¿Qué hace el socialismo asturiano? Defender al lobo y no al ganadero, y prohibirle por ley cuidar los montes para que luego ardan", ha asegurado.

En el acto de entrega del I Premio 'Tomás Acuña' en Llanes, y junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Queipo ha explicado que "no es lógico" que el Gobierno asturiano "impida a los ganaderos" desempeñar su labor en los montes ensanchando o reabriendo pistas, o desbrozándolas.

Por ello ha pedido una "buena gestión" de los montes para que esta "pesadilla" vuelva a ocurrir y ha hecho un reconocimiento a los ganaderos y los habitantes de los pueblos por su labor. "Sin su trabajo estamos absolutamente desprotegidos", ha dicho. Queipo ha resaltado también la labor de los alcaldes de los municipios más afectados, poniendo en valor su "entrega total, valentía y solidaridad".

El presidente del PP de Asturias se ha mostrado crítico con las declaraciones del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por querer orientar el debate de los incendios hacia el cambio climático. "El debate está en el declive del medio rural asturiano", ha señalado, resaltando que es necesario "activar soluciones ya" y defender a los ganaderos. "Los incendios de mañana se apagan hoy, y eso un gobierno como el de Asturias tiene que saberlo", ha enfatizado.

"ISABEL Y YO VAMOS A TRABAJAR JUNTOS PARA QUE EL FIN DE PEDRO SÁNCHEZ LLEGUE LO ANTES POSIBLE"

En clave nacional, Queipo ha resaltado el "claro contraste" entre la gestión del Gobierno central y regional asturiano con el de la Comunidad de Madrid, defendiendo que los de España y Asturias son malos gobiernos y el de Madrid, bueno.

Así, ha destacado cómo Madrid se ha convertido "en la locomotora económica de España" y ha puesto en valor "su capacidad para atraer inversión extranjera" y las rebajas fiscales. "Tu gobierno, Isabel, es un proyecto confiable, directo, constructivo y, lo más importante, libre", ha defendido.

Queipo ha prometido que, si gana las futuras elecciones en Asturias, trabajará junto a Ayuso "para que el fin de Pedro Sánchez llegue lo antes posible" y para que se pueda "reconstruir España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

QUIERE PONER FIN A "CASI 40 AÑOS DE LASTRE SOCIALISTA EN ASTURIAS"

El presidente del PP asturiano ha asegurado que su objetivo es "poner fin a los casi 40 años de lastre socialista en Asturias" y dar comienzo a una nueva época de una Asturias "liberal, competitiva, moderna y atractiva".

Así, se ha mostrado crítico con la gestión del Principado en áreas como el medio rural, la vivienda, la sanidad y la política fiscal. Además ha defendido que Asturias necesita un presidente que "la defienda por encima de cualquier otro interés personal".

PREMIO TOMÁS ACUÑA

El Partido Popular de Asturias ha celebrado este viernes en Llanes la primera edición del Premio 'Tomás Antuña', en un acto en la Vega de La Portilla al que asistieron 250 personas.

La cita, presidida por el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, y a la que asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sirvió para rendir homenaje a la memoria de Tomás Antuña, presidente del PP de Llanes y teniente de alcalde del Ayuntamiento, fallecido de forma repentina el pasado año. En este evento se ha galardonado al Centro Don Orione de Posada de Llanes por su labor social en favor de las personas con discapacidad.

Álvaro Queipo ha destacado en su discurso la figura de Antuña, a quien definió como "un hombre bueno, que después de una vida entregada a los demás como médico de familia, quiso seguir aportando a la sociedad llanisca desde la política".

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha destacado de Antuña "la generosidad y la profesionalidad de Tomás" y "cómo encarnaba esta España real, la esforzada, la España excelente, la que no puede perderse por nada del mundo".

El galardón de esta primera edición del Premio recayó en el Centro Don Orione de Posada de Llanes, un referente en la mejora de la vida de las personas con discapacidad. Álvaro Queipo elogió su trabajo, afirmando que "acciones como la vuestra nos mejoran como sociedad y pavimentan el camino hacia un mundo mejor", ha dicho.