Queipo (PP) llevará a Bruselas las reivindicaciones del sector primario asturiano

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el diputado autonómico Luis Venta, reunidos con organizaciones agrarias. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, iniciará mañana un viaje de dos días a Bruselas con el objetivo de trasladar a las autoridades comunitarias las reclamaciones y objetivos de los ganaderos, agricultores y del sector de la pesca asturianos.

El líder del PP asturiano, acompañado por el diputado autonómico y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, mantendrá una reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y con el responsable de Agricultura de la Comisión Europea, Christophe Hansen.

Queipo ha mantenido en los últimos días encuentros con representantes del campo y la pesca en Asturias para conocer de primera mano las reivindicaciones del sector primario de la región.