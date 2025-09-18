Queipo (PP) pide eliminar el peaje del Huerna y critica que Barbón haya llevado el debate "al fango"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en su reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - PP

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este jueves la eliminación del peaje del Huerna y ha criticado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, haya llevado el asunto a "un debate de fango en el que se acusa al Gobierno de José María Aznar de ir hacia una decisión que era ilegal".

En declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, Queipo ha defendido que la decisión adoptada en su momento por Aznar respecto al peaje del Huerna se basó "en criterios técnicos" y no fue "contra Asturias". "Eso es el pasado, ahora hay que hablar de futuro y de una bonificación del 100% del peaje", ha añadido.

Para Queipo, el mantenimiento de la concesión es una "enorme injusticia" contra la que hay que "luchar". Según ha recordado, la bonificación del peaje se ha debatido en la Junta General en numerosas ocasiones, consiguiendo "el consenso de las fuerzas parlamentarias".

"La pregunta es qué va a hacer el Gobierno de España para dar respuesta a lo que Asturias está reclamando, que es luchar contra esta gran injusticia. ¿Va el Gobierno de España a bonificar al 100%, es decir, a eliminar el peaje del Huerna como merece Asturias? Sí o no", ha cuestionado el líder 'popular'.

Queipo ha concluido asegurando que el PP "está absolutamente a favor y va a luchar porque el peaje del Huerna desaparezca lo antes posible".