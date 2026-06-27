Queipo (PP) prepara con las cofradías la reunión con el comisario europeo de Pesca en Bruselas

Álvaro Queipo y las cofradías asturianas defenderán el martes en Bruselas el futuro de la pesca asturiana ante el Comisario de Pesca - PP

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha mantenido este sábado en Gijón una reunión con la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado, con su presidente Adolfo García, para preparar el encuentro que ambos mantendrán el próximo martes en Bruselas con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis.

Queipo ha subrayado la importancia de que los intereses del sector pesquero asturiano se defiendan en el ámbito comunitario, al considerar que "la gran parte de los problemas que sufrimos en la región, y algunas de las soluciones, nacen en Europa".

El líder del PP ha destacado que su formación ha facilitado el contacto entre las cofradías y el comisario europeo y ha señalado que en la reunión se entregará un documento con las principales demandas del sector, así como propuestas de solución.

Según ha explicado, el texto recoge preocupaciones sobre el futuro de la pesca asturiana y cuestiones como la regulación de los ecosistemas marinos vulnerables, que, según ha advertido, podrían afectar a una parte importante de la flota.

Queipo ha reclamado además al Gobierno del Principado mayor implicación con el sector y ha pedido una línea de ayudas para cubrir los gastos de gestión de las cofradías de pescadores, al considerar que atraviesan dificultades económicas.