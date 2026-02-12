Queipo (PP) ve al PSOE de Barbón "en descomposición" y a la izquierda asturiana "como pollo sin cabeza"

Alvaro Queipo - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este jueves que la izquierda asturiana está en las últimas semanas "como pollo sin cabeza" y que ve a la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE dirigida por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como un partido "en descomposición".

"Lo que tampoco necesita Asturias es que después de casi 40 años den el Gobierno el PSOE nos regale un Jesús Gil", ha señalado en declaraciones a los periodistas frente al edificio de la Junta General del Principado de Asturias.

Queipo ha salido así al paso de las declaraciones realizadas por Barbón este miércoles en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE. Allí, el dirigente socialista dijo que tenía constancia de que el PP asturiano estaba debilitado y que incluso había un grupo de empresarios que estaban buscando crear un nuevo partido.

Preguntado sobre este asunto, Queipo ha dicho que Barbón intenta "desviar la atención" con ese tipo de declaraciones que dejan claro que está "a la desesperada". "No voy a entrar en esos juegos para el despiste", ha apuntado el dirigente 'popular'.

A juicio del líder de la oposición, en Asturias se está viviendo una "crisis profunda en la izquierda" con manifestaciones cada día más "extrañas". Frente a ello, Queipo ha reclamado "seriedad".

Ha acusado a Barbón y a su partido de generara una crisis de estabilidad institucional. "El PSOE está trasladando al resto de Asturias los problemas internos que tiene en el partido y está generando una crisis institucional que está afectándonos a todos", ha lamentado.

Si la izquierda está padeciendo en Asturias una crisis profunda es por el miedo y la certeza que tiene de que van a perder el poder, ha afirmado Queipo.

Ha recordado a Barbón que hace pocos meses que el que era alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, dejaba el puesto "con muy duras críticas a la gestión del Principado".

También se ha referido Queipo a lo ocurrido hace unos días con el alcalde de Siero, el también socialista Ángel García, con declaraciones donde "jugueteaba con la idead de poder crear un partido".

Considera Queipo que Barbón está en una "deriva kamikaze" gobernando en dirección opuesta a la que los alcaldes de su propio partido le piden.

ESTRATEGIA DEL PP

En sus declaraciones del miércoles, en su análisis tras las elecciones de Extremadura y Aragón, Barbón criticó la estrategia del PP diciendo que estaba 'blanqueando' a Vox y que por eso esta fuerza estaba creciendo tanto.

Preguntado al respecto Queipo, ha recordado a Barbón que si de verdad no quiere que Vox llegue al gobierno, lo que el PSOE tiene que hacer es permitir que quien haya ganado las elecciones pueda gobernar. Así, ha recordado que él predica con el ejemplo y que hace años que el PP retiró su candidatura precisamente para que Adrián Barbón no tuviese que depender de Izquierda Unida para ser presidente.

"Cuando alguien gana las elecciones se le debe dejar gobernar, nosotros lo hemos hecho en Asturias y el PSOE debería plantearse si debería hacerlo en el resto de España", ha zanjado Queipo.