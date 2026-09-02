Queipo reclama transparencia sobre la compra del taller de Barros anunciado por Barbón

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PP

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este miércoles al Gobierno del Principado "total transparencia" sobre la operación para adquirir a Duro Felguera el taller de Barros por un importe cercano a los 15 millones de euros para su posterior utilización por Indra, y ha anunciado que su grupo ya ha solicitado el expediente completo de la operación.

Queipo ha valorado positivamente la posibilidad de que Indra se implante en Asturias y ha defendido la importancia de atraer inversiones vinculadas al sector de la defensa por su capacidad para generar empleo y riqueza. No obstante, ha expresado "muchas dudas" sobre el precio de la operación, al señalar que en los últimos meses se había conocido que Indra manejaba una tasación de esos terrenos y naves de alrededor de seis millones de euros.

"Nosotros ya hemos solicitado al Gobierno el expediente completo y concretamente la información relativa a la tasación de esos terrenos y naves, para saber exactamente en base a qué se ha decidido comprar a ese precio", ha explicado.

El dirigente 'popular' ha cuestionado quién resulta beneficiado con la operación. "El presidente del Gobierno decía que se ha beneficiado con esta operación a Duro Felguera, que se ha beneficiado a Indra y que se beneficia el Principado de Asturias. Yo, a día de hoy, con todas las cautelas, creo que el único beneficiado es Duro Felguera", ha afirmado.

Queipo ha indicado que todavía no se conoce "en qué grado" la operación hará posible la implantación de Indra en Asturias ni en qué condiciones, por lo que ha reclamado información sobre los compromisos alcanzados con la empresa para el alquiler de los terrenos y las naves.

Asimismo, ha pedido conocer qué actividad desarrollará Indra en Asturias, qué productos prevé fabricar, qué inversión llevará aparejada el proyecto y cuántos puestos de trabajo generará.

El presidente del PP asturiano ha reclamado también aclarar qué actividad se desarrollará finalmente en Langreo y ha aludido a las informaciones contradictorias sobre el destino de la producción que inicialmente se había planteado para Asturias.

"Lo que queremos saber es qué es lo que va a ir para Langreo y qué es lo que se va a fabricar a partir de ahora en Asturias en los próximos años", ha señalado.

Por último, Queipo ha pedido conocer "a través de qué ente del Principado de Asturias se va a hacer la compra" de los terrenos y ha apuntado que el Gobierno autonómico deberá haber previsto cómo financiar una operación de este importe.

"Con el dinero de los asturianos no se pueden hacer cosas a la ligera", ha advertido, antes de insistir en que los casi 15 millones de euros abonados por los terrenos y las naves deben estar debidamente justificados. "Si existe una tasación que diga que eso es lo que vale lo que se ha comprado, nos gustaría también conocerla", ha añadido.

Queipo ha reiterado que el PP considera positiva la implantación de industria de defensa en Asturias, pero ha defendido que deben conocerse todos los detalles para determinar si la operación resulta beneficiosa para el conjunto de la comunidad. "Si no, permítame que se lo diga, a día de hoy solo es bueno para una, que es Duro Felguera", ha concluido.