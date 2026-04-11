Queipo replica a Barbón que "la moción llegará en poco más de un año y la firmarán los asturianos en las urnas"

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha replicado este sábado al presidente Adrián Barbón "que no se preocupes porque la moción de censura llegará en poco más de un año y la firmarán los asturianos en las urnas".

Queipo se manifestaba así en su cuenta de la red X, después de que este sábado en esa misma cuenta Barbón afirmase que "el siguiente paso que dará el PP será plantear una moción de censura al Gobierno para intentar tomarle la delantera a Vox".

"Parece increíble que, tras cinco víctimas mortales, el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, cuya negligencia permitió que esto ocurriera, se atreva a hacerse la víctima inventándose una moción de censura", replicó Álvaro Queipo.

Previamente, en un video colgado en Facebook, Álvaro Queipo aseguraba que "no en los huevos pintos de Pola de Sierro, ni en la comida en la calle de Avilés, donde debe aparecer Barbón tras el demoledor informe sobre el accidente de Cerredo es en el Parlamento Asturiano".

"Dar la cara es lo mínimo que se merecen los asturianos tras 5 muertos, un año de silencio y las numerosas irregularidades que destapa este informe. Así que guárdese su demagogia y sus frases vacías. Esto era el caiga quien caiga, incluso si quien cae es usted", dijo el presidente del PP asturiano.