Mariano Rajoy en el acto en Mos. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participará este miércoles, 18 de noviembre, en un desayuno informativo en Oviedo junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar a las 10.30 horas en el hotel NH Oviedo Principado, situado en el número 6 de la calle San Francisco, según la convocatoria difundida por el Partido Popular de Asturias.

Al acto asistirán también el candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Asturias, Mario Arias, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.