El Rally Slot reúne este fin de semana a aficionados y participantes en los Talleres del Conde de Langreo - LANGREO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Talleres del Conde de Langreo acogen este fin de semana el IV Open de Asturias Rally Slot Ciudad de Langreo 2026, una competición de automovilismo en miniatura que reúne a aficionados y participantes de esta modalidad.

La cita, que comenzó el viernes, continúa este sábado con una tanda para participantes procedentes de fuera de Asturias, prevista a partir de las 15.00 horas. Además, las personas interesadas podrán acercarse a los Talleres del Conde entre las 17.00 y las 19.00 horas para probar esta actividad y conocer el funcionamiento de los circuitos en miniatura.

La competición concluirá este domingo 13 de septiembre con la celebración de la final, prevista a partir de las 7.00 horas, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 15.00 horas.

IV OPEN DE ASTURIAS RALLY SLOT CIUDAD DE LANGREO

El IV Open de Asturias Rally Slot Ciudad de Langreo es una de las cuatro pruebas nacionales de esta modalidad que se celebran en España. El evento combina la competición con una propuesta abierta al público para conocer esta afición y contribuye a mantener la actividad en los Talleres del Conde.

El concejal de Deporte, David Fernández, destacó durante la presentación que se trata de una actividad diferente y señaló que existe "una gran afición en Langreo". También puso en valor el montaje realizado en una de las salas de los Talleres del Conde, con "todas las maquetas y recorridos".