El Rallye de Avilés Histórico celebra su 50ª edición como sede del Campeonato de España

Morris Mini Cooper 1300. - RALLYE AVILÉS

AVILÉS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avilés será la sede del Campeonato de España de Rallye con 111 participantes en las especialidades de resistencia y velocidad los próximos días 10 y 11 de julio, fechas en las que se celebrará la quincuagésima edición del Rallye de Avilés Histórico.

En la modalidad de velocidad, con 36 participantes, la prueba contará con cuatro tramos cronometrados: Serín-Tamón, Solís-Llanera, La Peral-Santoseso y Grado-La Mortera. Los cierres de carretera se producirán entre las 07.30 y las 08.30 horas de la mañana en los dos primeros tramos, mientras que en los dos últimos se efectuarán entre las 14.00 y las 14.50 horas.

La salida oficial se va a efectuar el viernes 10 de julio desde el Parque del Muelle, junto a la estatua de Pedro Menéndez. La pista de La Exposición ha sido designada para acoger el parque de trabajo debido a su amplitud y a su ubicación en uno de los laterales del Estadio Román Suárez Puerta. Además, se ha establecido que tanto el parque cerrado como la ceremonia de entrega de premios se localicen en la plaza de España, mientras que los reagrupamientos se realizarán en la plaza de Europa, frente al Ayuntamiento de Piedras Blancas.

Desde la organización recuerdan a los espectadores que los espacios seguros para disfrutar de la competición son las zonas altas y las habilitadas por el propio organismo. Asimismo, se ruega puntualidad para que acudan a dichos emplazamientos con anterioridad al cierre de carretera y que aparquen siempre sus vehículos particulares fuera del recorrido. Las zonas marcadas con cinta amarilla son las permitidas para el público general, mientras que las rojas son zonas prohibidas para el público.