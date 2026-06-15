Reabierta la A-8 tras el accidente del camión con propano en Colunga

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reabierto la circulación en la autovía A-8 a las 13.35 horas tras el accidente del camión articulado que transportaba mercancías peligrosas en Colunga.

No obstante, la N-632 continúa cortada a la circulación hasta la retirada del vehículo, que será realizada por una empresa especializada. El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella coordina los desvíos establecidos en la zona.

Por su parte, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias instruirá las diligencias oportunas.

CONTROLADA LA FUGA

Por otra parte, los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han logrado taponar la fuga detectada en las válvulas del depósito de propano del camión volcado en Colunga, según ha informado el propio servicio de emergencias.

Tras verificar con el explosímetro que no existe riesgo, se han levantado las restricciones a la población y se ha autorizado el regreso de los vecinos a sus viviendas.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a las 13.39 horas a rebajar a situación 0 el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA).

El SEPA ha informado de que la población afectada puede regresar ya a sus viviendas tras el levantamiento de las restricciones.