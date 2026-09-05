La Real Fábrica de Tapices restaurará tres bienes de valor histórico e institucional del Ayuntamiento de Avilés

Retirada de la alfombra del Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha encargado a la Real Fábrica de Tapices la restauración de la alfombra, el repostero y el pendón del Salón de Recepciones, tres elementos que forman parte del inventario material del consistorio y están considerados patrimonio institucional del municipio.

El equipo especializado ya ha retirado los tres bienes del palacio municipal con el apoyo de las Brigadas Municipales de Transporte y los ha trasladado a sus instalaciones en Madrid. La previsión técnica estima que los trabajos de reparación y recuperación finalicen antes de que concluya el año.

Las actuaciones contemplan tareas de mantenimiento textil como la restauración de bordados, el cambio de forros, la rehidratación y alisado de fibras, así como el tratamiento de intervenciones realizadas con anterioridad. Todos los procedimientos llevados a cabo quedarán documentados en un informe final.

En el caso de la alfombra, un encargo de 95 metros cuadrados elaborado en nudo turco por la propia Real Fábrica de Tapices en 1973 por 551.460 pesetas, se va a ejecutar un desempolvado profundo con microaspiración y pruebas de solubilidad de los tintes. Tras comprobar la resistencia al agua, se aplicará un lavado por inyección-extracción, la consolidación de orillas y el tratamiento de restauraciones antiguas.

Por su parte, el repostero heráldico --pieza de terciopelo de 180 por 150 centímetros con el escudo abreviado de la Casa de Borbón bordado en hilo metálico-- se va a someter a una alineación de tejido con vapor frío, cambio de forro de algodón, limpieza de bordados y sustitución del sistema de anclaje por velcro para prevenir deformaciones.

Finalmente, las labores sobre el pendón municipal, de 180 por 140 centímetros con el escudo de Avilés, van a incluir la reparación de roturas en el hilo metálico, la eliminación de arrugas, la limpieza mecánica de la superficie y la aplicación de un tratamiento de conservación y restauración reversible.