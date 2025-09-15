El Real Oviedo, Medalla de Asturias 2026

Archivo - El futbolista Santi Cazorla interviene durante la celebración del ascenso a Primera División del Real Oviedo - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de las personas e instituciones que recibirán las Medallas de Asturias el próximo año. En 2026, las máximas distinciones institucionales de la comunidad premiarán la historia centenaria del Real Oviedo.

En una rueda de prensa, Barbón ha dicho que el año que viene se otorgará el reconocimiento de Medalla de Asturias a Asociación Emburria, Joaquín Pixar, Isidoro Nicieza y Nacho Fonseca.

La Medalla de Asturias se reserva para premiar méritos verdaderamente singulares que concurren en personas o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la comunidad les hagan acreedores del reconocimiento.

Por su parte, la propuesta de hijos predilectos incluye a José Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristóbal y José Sierra

Paz Fernández Felgueroso, Saúl Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Adolfo Rivas y Consuelo Martínez han sido propuestos como hijos adoptivos.