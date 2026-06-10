Rechazada una moción de Foro que pide no incluir al salmón en el Lespre y critica la "ocurrencia" de Hugo Morán

Archivo - Salmon Atlántico - COORDINADORA ECOLOXISTA - Archivo

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado una moción presentada por el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, relativa a la gestión de la pesca continental y la protección del salmón atlántico en los ríos asturianos. La iniciativa no ha salido adelante al contar únicamente con el respaldo de los grupos de la oposición, mientras que las fuerzas que sustentan al Gobierno asturiano (PSOE y Convocatoria) y Covadonga Tomé han votado en contra.

El primer punto de la propuesta parlamentaria buscaba "rechazar sin matices" la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). A este respecto, Pumares ha calificado esta posibilidad como "una ocurrencia de ese gran enemigo de Asturias, que es el señor Hugo Morán", y ha censurado cualquier medida que, bajo una visión "exclusivamente restrictiva", termine "criminalizando a quienes forman parte de la solución".

Durante la defensa de la iniciativa, Pumares ha advertido de que "la tardanza en sacar el 'campanu' ha provocado que en las últimas semanas se haya publicado mucho, se haya dicho mucho en relación con la situación que atraviesa el salmón atlántico". Al respecto, ha criticado que "incluso voces a las que nunca se les ha escuchado la menor preocupación por las especies piscícolas o por los ríos asturianos han reclamado la prohibición durante un tiempo de la pesca del salmón".

Pumares ha lamentado que esos sectores "no han dicho ni una sola palabra de otras medidas adicionales ni tampoco de la pesca en alta mar, ni de la necesidad de contar con datos, ni del papel que las administraciones tienen que jugar en el cuidado y la protección de las cuencas fluviales o en el necesario apoyo a las sociedades de pescadores". Por ello, ha rechazado el aumento de las restricciones sobre el colectivo o una veda temporal, recalcando que "los pescadores no son los culpables de la delicada situación", sino que representan "los principales implicados en la conservación".

El diputado de Foro Asturias ha incidido en que la Administración autonómica "sigue careciendo de información suficiente que permita determinar el peso real" de factores como el cambio de las condiciones oceánicas, el aumento de la temperatura del agua, los vertidos o la depredación. "No se pueden tomar decisiones, por mucho que se busque la simplificación, sin disponer de todos los datos necesarios", ha advertido, justificando así su propuesta de instalar contadores en todas las cuencas y de "vincular además los cupos de pesca, de manera que estos sean dinámicos, a datos reales".

POSTURA DE LOS GRUPOS

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha considerado la veda como una herramienta "sustentada en argumentos científicos" y "fundamental para solucionar el problema actual del salmón". Asimismo, ha pedido apostar por "más conocimiento, más investigación, mejor gestión y una mejor conservación efectiva" para que la especie siga formando parte del Principado, instando al resto de los diputados a "alejarse de la ideología" y a no buscar "culpables fáciles".

Por parte de Convocatoria por Asturies, en el turno de fijación de posiciones, su portavoz Delia Campomanes ha argumentado su voto en contra señalando que no se trata de una discusión menor sobre calendarios, sino de decidir si Asturias "va a mirar de frente el declive del salmón atlántico o si va a seguir administrando su desaparición".

"La moción dice hablar del salmón, pero en realidad lo que habla es de mantener abierta la pesca del salmón. Habla de contadores, de cupos dinámicos, de investigación, de repoblaciones, de depredadores, de calidad de las aguas y de escalas. Y, desde luego, muchas de estas medidas las compartimos y pueden ser razonables. Pero el problema es que todas aparecen subordinadas a una decisión previa, que es rechazar la inclusión del salmón en el Lespre y oponerse, por tanto, a cualquier medida que limite su captura", ha expuesto Campomanes.

El diputado del PP Luis Venta ha arrancado su intervención cuestionando "qué ha hecho el PSOE en 40 años". Ha defendido que, si bien es necesario coordinar una respuesta nacional y europea porque el salmón "no entiende de fronteras administrativas y su ciclo vital tampoco", Asturias es "la más interesada" y debe "actuar y ejercer sus competencias" ante la falta de iniciativas.

Venta ha denunciado que en la región "no hay contadores en las cuencas", ironizando con que "con los contadores pasó como con los trenes de Feve, que no caben en los ríos". Asimismo, ha criticado que no haya estudios, ni actuaciones sobre depredadores, ni control de vertidos, ni apoyo a las sociedades de pescadores, concluyendo que la iniciativa de Foro consistía precisamente en "ponerse manos a la obra" en lugar de "preguntarse a sí mismos para no hacer nada".

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha respaldado la moción y ha cargado contra la "sucursal en Asturias de la mafia sanchista", reprochándole que con su gestión hayan provocado que "no haya subasta del 'campanu'", lo que ve como un "duro golpe para la economía del medio rural".

Centeno ha denunciado que los cauces están "colmatados de sedimentos" porque la "ideología verde prohíbe tocar una sola piedra", al tiempo que ha alertado del "derrumbe histórico" en las capturas. A su juicio, el salmón "no se muere por la caña del pescador", sino por la "dejación" de la Confederación Hidrográfica, la "sumisión del Principado a los grupos ecologistas radicales" y la "endémica falta de inversión real en infraestructuras fluviales".

Por último, a diputada socialista Alba Álvarez ha negado "la mayor" al asegurar que el Ejecutivo "no criminaliza la pesca tradicional ni a los pescadores", remarcando que cualquier decisión sobre la protección jurídica del salmón debe basarse en "criterios científicos" e "informes técnicos rigurosos" y no en "simplificaciones interesadas". Asimismo, ha afeado la postura del PP recordando que comunidades gobernadas por los 'populares' como Galicia y Cantabria son las que han adoptado las restricciones "más severas".

La parlamentaria del PSOE ha acusado a Pumares de incurrir en una "repetición política" al presentar un "texo muy similar" al de la pasada legislatura. "Muchas de las actuaciones ya se estaban desarrollando en aquel momento y continúan desarrollándose hoy, aunque usted no lo quiera ver: la investigación científica, el seguimiento de las poblaciones, la restauración de hábitats y la mejora de nuestros ríos", ha sentenciado.