Recta final de las obras de reforma de la glorieta que regula el tráfico en el cruce entre Lugones y La Fresneda

Visita al taller donde se están fabricando y tratando las piezas metálicas que forman parte de las obras de mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este miércoles el taller donde se están fabricando y tratando las piezas metálicas que forman parte de las obras de mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381, una glorieta de 4.135 m2 y 73 metros de diámetro sobre la que se representará un mapamundi, como una interpretación del globo terráqueo, que será visible desde la pasarela.

La rotonda, ubicada entre Lugones y La Fresneda, se transformará en una loma semiesférica. El proyecto cuenta con un presupuesto de 598.775,54 euros y un plazo de ejecución de 4 meses desde el comienzo de las obras.

Durante la visita, el primer edil y la concejala pudieron comprobar el proceso de fabricación y tratamiento de las piezas metálicas que forman parte de la actuación.

En concreto, se están preparando más de 500 chapas de acero corten, cortadas a láser, que darán forma a los continentes del mapamundi. También se están elaborando las 28 letras que compondrán el lema "Save your planet, cuida tu planeta", igualmente realizadas en acero corten y cortadas a láser.

Tal y como recordó el primer edil durante la visita, el objetivo de la actuación es "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta". Para ello se generarán unas letras en donde se podrá leer el lema 'Save your planet, cuida tu planeta'.

La intervención también contempla actuar sobre las pilastras y muros sobre los que discurre la AS-381. El proyecto contempla transformar la rotonda en una loma semiesférica que representa los océanos, sobre la que se situarán los continentes.

"El hecho de que estemos aquí muestra lo especial que es para nosotros esta actuación. No es una obra al uso, sino una actuación con la que queremos dar vida y sentimiento, en este caso a Lugones y La Fresneda, y en la que tenemos puesta mucha ilusión. Actuaciones como esta buscan que tengamos un Siero más agradable para vivir y que la gente se sienta identificada y contenta", dijo el alcalde en su visita.