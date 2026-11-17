La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, presenta la campaña del 25N en la ciudad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, junto a la directora de Igualdad, Goretti Avello. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este martes la campaña del 25N en la ciudad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año pone el foco en la educación como prevención y viene marcado por el recuerdo de Covadonga Patricia, la mujer asesinada recientemente a manos de su ex pareja.

"Es una fecha que nos remueve y nos conmueve", ha apuntado Moriyón, quien ha incidido en que este tipo de violencia representa una de las vulneraciones "más graves" contra derechos básicos.

"Reconstruir la violencia de género en un problema social exige que nos interpele y movilice en conjunto", ha apelado durante la presentación en el Salón de Recepciones, en un acto en el que ha intervenido, también, la directora de Igualdad, Goretti Avello.

En este contexto, ha destacado que, por este motivo, este año el Ayuntamiento de Gijón y el Consejo de Asociaciones de Mujeres, ha diseñado una campaña que lleva por lema '¿Qué estamos enseñando?'.

Según Moriyón, "se busca revisar los procesos de socialización y apelar a nuestra responsabilidad diaria para posicionarnos con firmeza frente a todos los mensajes que normalizan y reproducen la violencia hacia las mujeres".

Una tarea en la que ha reconocido la labor desarrollada por asociaciones y entidades, así como sociedad civil, que se lleva a cabo día a día en la educación, el acompañamiento a las víctimas y en posibilitar mecanismos de recuperación.

Como ejemplo, ha puesto el Centro Asesor de la Mujer, con una trayectoria de más de 30 años asesorando y acompañando a las mujeres, pero también otras instituciones como la Delegación del Gobierno, el Instituto Asturiano de la Mujer, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o la Red de Casas de Acogida, en especial la Casa Malva, sin olvidarse de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, o las Fuerzas de Seguridad.

La regidora ha remarcado que este año cobra una especial relevancia la labor de la comunidad educativa, a la que ha querido reconocer tanto su trabajo diario en las aulas como su compromiso con las iniciativas promovidas desde la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento gijonés.

"Solo siendo conscientes de nuestra responsabilidad histórica, estructural y colectiva, podremos contribuir a eliminar la violencia de género", ha considerado la alcaldesa.

Avello, por su parte, ha explicado que el Centro de Asesor de la Mujer, entre el 1 de diciembre de 2025 hasta el 1 de noviembre pasado, ha atendido a 890 mujeres víctimas de violencia de género en Gijón. De estas, 250 lo hacían por primera vez y por primera vez acudían al citado Centro Asesor.

Ha incidido, asimismo, que un 78,07 por ciento de las mujeres atendidas en este centro son víctimas de violencia de género y el resto acude por otros motivos, bien sea situaciones de separación, divorcio, custodia o discriminación laboral o de otro tipo, entre otros motivos.

Al tiempo, ha remarcado que se aprecia un ligero aumento en cuanto al número de mujeres que son atendidas en el Centro Asesor de la Mujer. A este respecto, ha comparado el dato con 2018, lo que hace ver un incremento de atenciones de 277 mujeres en estos años. "Son cifras obviamente altísimas", ha lamentado.

En cuanto al área jurídica del Centro Asesor, ha atendido el año pasado a 1.222 mujeres en total, de las que 762 fueron de carácter presencial, por encima de las 687 del año anterior.

Referente a la atención psicológica recibida por mujeres, un 95,22 por ciento de ellas son víctimas de violencia de género, con 501 sesiones realizadas de manera presencial. Asimismo, ha señalado que en un 65 por ciento de los casos, las mujeres acuden por su propia iniciativa, aunque hay un porcentaje importante de derivaciones realizadas, por ejemplo, de la red de casas de acogida o desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras administraciones y entidades.

Ha resaltado, en este punto, que existe toda una red que trabaja conjuntamente para detectar casos y asesorar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género, como pueda ser, también, las abogadas de los Centros Asesores de la Mujer (CAM).

Sobre ello, ha hecho mención a la importancia de la coordinación de órdenes de protección, que llegan semanalmente al Centro Asesor de la Mujer y que sirve para articular todos los servicios que se precisen.

Importante de igual modo, para ella, es Viogen, un instrumento "decisivo", a su juicio, en la lucha contra la violencia de género, donde cada día también revisan si ha subido el grado de riesgo de alguna de las mujeres y, si hay alguno de carácter extremo, para alertar y también contactar y adoptar todas las medidas que sean necesarias.

Avello ha indicado, por otro lado, que el 36 por ciento de las agresiones que han sufrido las mujeres a lo largo de este año han venido a manos de sus parejas y un 26,97 por ciento de sus ex parejas. Según la directora de Igualdad, son los datos más altos que han registrado. Asimismo, ha señalado que más del 78 por ciento de las víctimas son españolas, mientras que va en aumento el número de mujeres jóvenes que son víctimas de violencia de género.

Menores de 16 años representan casi un 1 por ciento, mismo porcentaje que entre los 16 y 19 años. En el caso de mayores de 70 años, son más de un tres por ciento de las atendidas. En ambos casos, ha remarcado que son datos que preocupan.

En lo que va de año, además, se han recibido un total de 264 resoluciones judiciales que incorporan órdenes de protección y, a día de hoy, están en seguimiento y se mantienen activas 481 órdenes de protección. Unas cifras que ha considerado que son "un claro ejemplo de la magnitud del problema".

De ahí lo fundamental de esta campaña del 25N, que busca interpelarnos como sociedad sobre qué se está enseñando. Avello ha apuntado que el objetivo es hacer visible el poder educativo que tiene la sociedad, como pueda ser a través del reproche social, con el que puede condenar y reorientar las actitudes de las personas, pero que también "puede validar y normalizar situaciones como es la violencia de género", ha advertido.

Para el Ayuntamiento gijonés, la prevención de la violencia de género comienza no solamente cuando se reprocha un comentario machista, a lo que ha recalcado que hay que preguntarse "qué estamos enseñando con nuestra manera de actuar ante la desigualdad y la violencia de género".

VIOLENCIA QUE NO SE VE

En línea con ello, se han diseñado tres carteles diferentes, en lugar de solo uno como otros años, con tres mensajes distintos, en los que se muestra una situación reconocible y, a través de una frase, se invita a reflexionar sobre cómo actuaríamos ante cada una o si, incluso, omitiríamos cualquier tipo de actividad.

Los carteles están desde este martes en las pantallas de los centros municipales, en los MUPIs de la ciudad, en radio y prensa, pantallas de los autobuses de Emtusa, redes sociales y otros medios, además de repartidos en centros educativos y otras entidades. Como cada año, además la semana que viene los edificios y las fuentes estarán iluminadas por el 25N.

Junto a la campaña, se ha preparado una acción formativa, que tendrá lugar el próximo día 25 a partir de las 9.00 horas, en Gijón Sur, con dos líneas de trabajo, una primera con profesores y otra con alumnado de 12 institutos.

También se han diseñado un programa de talleres dirigido a alumnado de cuarto de la ESO de Gijón, con 12 alumnos de 12 centros educativos, para que puedan reconocer este tipo de violencia, "sobre todo la que no se nombra", ha remarcado.

En cuanto al día central de la campaña, el 25 de noviembre, la concentración homenaje a las mujeres que fueron asesinadas en el último año, a las 19.00 horas, en la plaza Mayor.