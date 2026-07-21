La reforma del juzgado de Cangas del Narcea finalizará en noviembre

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, visita las obras de reforma del juzgado en Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos avanza en las obras de reforma del juzgado de Cangas del Narcea, con el objetivo de que estén finalizadas en las últimas semanas de noviembre. El Gobierno de Asturias destina 4,7 millones a esta actuación, ejecutada ya en un 70%.

El consejero, Guillermo Peláez, ha visitado este martes el avance de los trabajos junto con el alcalde del concejo, José Luis Fontaniella; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y representantes de la empresa adjudicataria del proyecto.

La renovación del juzgado de Cangas del Narcea forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales del Gobierno de Asturias, que prevé la renovación íntegra del 30% de las sedes de la comunidad en cuatro años. La intervención cuenta con financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), concretamente a través del Programa de Impulso de Reforma de Edificios Públicos (PIREP).

El consejero ha explicado que el año pasado se inauguró el juzgado de Langreo, en junio se iniciaron las obras en Pravia, el de Cangas del Narcea está en la fase final de ejecución y los siguientes en los que se actuará serán los de Lena y Grado.

La reforma integral de la sede de Cangas del Narcea incluye actuaciones en la cubierta y la fachada, el aislamiento del suelo, la renovación de luminarias, la modernización del sistema de calefacción y la mejora de la accesibilidad. La intervención persigue reducir en más de un 30% el consumo energético del edificio.

Las obras, que se iniciaron a finales de 2024, han supuesto el traslado de la actividad del juzgado a un local cedido por la Mancomunidad Suroccidental, situado en la calle Pelayo de la capital canguesa. Para adaptar el espacio a los usos judiciales, Justicia realizó obras de adecuación por importe de 140.360 euros.