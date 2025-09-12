Rescatado un hombre que se lesionó en el Pico Cabrones, en Picos de Europa

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha evacuado a un varón que se lesionó mientras se encontraba en el Pico Cabrones en el macizo central de Picos de Europa. El afectado, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas, presentaba una luxación de hombro.

El Centro de Coordinación de Emergncias recibió el aviso a las 12:42 horas. En la llamada, transferida desde el 112 de Cantabria, se explicó que eran dos personas y una de ellas se había accidentado cuando se encontraban en la zona más alta de la arista que va de los Cabrones a Torrecerredo.

El afectado no podía continuar con la actividad. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, debido al fuerte viento se optó por dejar en la Vega de Urriellu material no necesario para aligerar el peso de la aeronave y así facilitar el trabajo de los rescatadores.

A continuación se regresó a la zona y con dos ciclos de grúa se dejó con el afectado al médico-rescatador y a un bombero-rescatador. Tras suministrarle analgesia e inmovilizarle, se procedió a su extracción, con el médico-rescatador, mediante una operación de grúa con la que se les izó a ambos al helicóptero.

Esta operación se repitió para sacar del lugar al compañero del afectado y al bombero-rescatador. Una vez estuvieron todos a bordo de la aeronave, se trasladó al compañero ileso al refugio de Urriellu y al afectado se le evacuó al Hospital de Arriondas.