Rescatado ileso un hombre que quedó atrapado en un pozo en Caravia

Rescate de un hombre que cayó a un pozo en Caravia. - SEPA

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado ileso a un hombre de 60 años que quedó atrapado en un pozo de unos diez metros de fondo en Cerracín (Caravia).

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado del SEPA, según ha informado el Servicio en sus redes sociales.

Tras ser evacuado a un lugar seguro, el afectado se fue caminado en compañía de un familiar. El 112 recibió el aviso a las 15.26 horas de este viernes. El rescate finalizó pasadas las 17.00 horas y el equipo regresó a la base a las 17.20 horas.