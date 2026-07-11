Rescatan en helicóptero a un hombre que quedó enriscado mientras hacía la ruta del Siete, en Quirós

Archivo - Helicóptero de rescate del SEPA - SEPA - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado ileso a un hombre que quedó enriscado mientras hacía la ruta del Siete, el municipio de Quirós.

Fue el propio afectado el que llamó al 112 de Asturias para avisar de la situación en la que se encontraba. El hombre llamó a las 14.51 horas e indicó que había salido del Meicín y estaba enriscado, aunque estaba en un lugar seguro.

Hasta el lugar se desplazó el grupo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Los rescatadores hicieron una operación de grúa para extraer de la zona al afectado y lo trasladaron ileso al refugio del Meicín. A las 16.21 iniciaron el regreso a base.