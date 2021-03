'Rescatan' de un piso de dos habitaciones de Oviedo a 39 perros y 17 gatos, víctimas de un caso de 'síndrome de Noé

Mundo Vivo ORG, junto a protectoras colaboradoras, les buscan nuevo hogar

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hasta 39 perros y 17 gatos han sido 'rescatados' de un piso de dos habitaciones de Oviedo cuya dueña sufre lo que se llama 'síndrome de Noé', en el que se acumulan animales.

Mundo Vivo ORG, que se ha hecho cargo del caso, publica en su red social las circunstancias en las que se desarrolló el 'rescate', tras conseguir que la dueña les cediera a los animales, si bien se quedó algunos.

Según su relato, recogido por Europa Press, el pasado 6 de marzo fueron depositados 39 perros y 17 gatos en el Albergue de Oviedo, que vivían en el citado piso. Y si bien cuentan las trabas que tuvieron que sortear, gracias al papel de cesión firmado por la dueña lograron hacerse cargo de los animales.

"No nos hemos encontrado más que trabas, acusaciones, mentiras, injurias y mil basuras más por parte del gestor del Albergue y de otras personas", indican en su Facebook.

En este sentido, hasta este pasado lunes que el Albergue recibió la notificación, no pudieron recoger a los animales, aunque no todos, ya que desde el Albergue le entregaron a la que era su propietaria hasta entonces unos cuantos perros y dos aves, de los que uno de los perros "muere de estrés y por falta de medicación", lamentan en su escrito.

Pasados estos primeros días, Mundo Vivo, que cuenta con la colaboración de otras protectoras de Asturias, buscan un nuevo hogar para todos ellos.

"Gracias a todas las asociaciones que nos están ayudando tanto con acogidas como con adopciones", indican, y es que muchos de estos animales han ido a casas de acogidas.

"Unidos conseguiremos las mejores familias para ellos, no tenemos la menor duda. Y se lo merecen...", añaden desde Mundo Vivo, que ya ha anunciado que se irán publicando en Internet fotos individuales de los que quedan en adopción.

Eso sí, han advertido de que la entrega de estos animales será con contrato y sin tasas de adopción. Todas las hembras se entregan con compromiso de esterilización, que puede hacerse a través de ellos o donde se quiera, mientras que los machos están ya esterilizados. El animal pasará a propiedad del adoptante una vez que esté esterilizado.

DENUNCIADA EN 2017

Sobre este tema, y también a través de su red social, una portavoz del refugio de animales 'AsturMiaus' señala que ya denunció a la dueña de estos animales a las autoridades en 2017.

Una denuncia que no prosperó, según ella, porque por aquel entonces era solo una particular y no podía asumir el coste que el pedían de abogado y procurador y un juicio.

Eso sí, ha querido dejar claro que desde 2017 la Policía Local de Oviedo conocía este delito, así como la gestora entonces del Albergue de Animales de Oviedo. "Nadie hizo nada y nadie me ayudó", critica en su escrito.

"Ahora por fin se ha podido hacer algo y sacar algunos animales pero esa señora aun tiene en su casa mas de 10 animales. Que a nosotras nos piden núcleo zoológico, pero a ella no. Que las autoridades son conocedoras de un delito y no hacen nada? Pues también", asegura.

Además, han hecho hincapié en que "como la mujer se ha quedado con animales sin castrar, y a parte le venden en tiendas y además coge por milanuncios los que se regalan, pues el año que viene volveremos a tener mas de 50 animales viviendo en un PISO, con conocimiento de las autoridades por supuesto", advierte.