Rescate nocturno en Colunga: los bomberos auxilian a un pescador agotado en el río Libardón

Rescate de un pescador en Colunga - SEPA

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Villaviciosa han rescatado ileso a un hombre que fue a pescar al río Libardón, en Colunga y no pudo regresar por sus medios debido a que "se encontraba agotado" en un espacio con terreno en pendiente y vegetación frondosa.

Según un mensaje del 112 de Asturias recogido por Europa Press, fue la Guardia Civil quien avisó a las 23.00 horas de este sábado del suceso, tras recibir el aviso por parte de los familiares del afectado. Posteriormente fue el propio hombre quien llamó a la sala del 112 y facilitó sus coordenadas.

El pescador indicó que no estaba herido pero no podía salir de donde se encontraba. Tras llegar al lugar, los efectivos de bomberos localizaron al afectado y fueron abriendo camino entre la densa vegetación, ayudándole a salir del lugar. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 1.41 horas de esta madrugada.