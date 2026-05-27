Respaldo en el Congreso de PSOE, Sumar, Compromís, ERC y Bildu a los trabajadores de Mina Miura

Trabajadores de Mina Miura, con representantes del Congreso - PSOE

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Mina Miura, que llevan un año sin cobrar sus nóminas, han recibido este miércoles en el Congreso de los Diputados el respaldo de diferentes formaciones políticas.

PSOE, Sumar, Compromís, ERC y Bildu han trasladado su apoyo a los mineros asturianos, según ha informado el SOMA-Fitag-UGT, y han posado para las cámaras.

Los trabajadores reclaman los abonos de las nóminas pendientes y poder volver al trabajo de forma digna y segura. La empresa habría cambiado de propietarios el año pasado, sin que la situación haya cambiado.