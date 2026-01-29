El responsable de Blue Solving rehúsa contestar en la comisión de Cerredo y apela al respeto al proceso judicial

Administrador único de la empresa Blue Solving, Adrián Rodríguez, durante su exposición previa en la comisión de investigación. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El administrador único de la empresa Blue Solving, Adrián Rodríguez, llamado a comparecer este jueves ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), donde fallecieron cinco mineros y otras cuatro resultaron heridos, ha renunciado a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, lo que ha motivado la suspensión de la sesión hasta mañana.

"Soy plenamente consciente de que ninguna palabra puede aliviar el vacío que ha dejado, pero quiero que sepan que su sufrimiento me acompaña y que tienen todo el respeto en este duelo tan amargo", ha expresado el hijo del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, en su exposición previa.

Rodríguez ha expresado su "profundo pesar y cariño" hacia las familias de los mineros fallecidos y ha asegurado que la empresa ha mostrado desde el primer momento "voluntad absoluta de cooperación" con las autoridades judiciales y administrativas para el esclarecimiento de los hechos.

El compareciente ha justificado su negativa a responder a las preguntas de los diputados en la existencia de un procedimiento judicial abierto en el juzgado de Cangas del Narcea, que permanece bajo secreto sumarial desde el pasado mes de abril. En este contexto, ha apelado a la "ética y prudencia personal" y al respeto al proceso judicial y a las garantías constitucionales.

Rodríguez ha insistido en que "desde el primer momento, la empresa ha mostrado y seguirá mostrando voluntad absoluta en la cooperación con las autoridades judiciales y administrativas competentes para el total esclarecimiento de los hechos". No obstante, ha explicado que se encuentra "ante una situación delicada" debido a que el caso "permanece bajo secreto sumario".

"Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible. Mi compromiso con la verdad sigue intacto. Confío plenamente en que en su debido tiempo la justicia pondrá cada cosa en su lugar para dar paz a quienes más hoy lo sufren", ha dicho acogiéndose a su derecho de no contestar en la comisión.

Rodríguez ha manifestado su deseo de que "la verdad resplandezca" y de que las familias obtengan las respuestas que necesitan. "Para que esto ocurra, la justicia debe trabajar en paz, sin ruidos y sin presiones", ha añadido.

Tras su intervención inicial, la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé (Grupo Mixto), ha planteado la suspensión de la sesión ante la renuncia del compareciente a contestar a las preguntas de los diputados y la decisión de los grupos parlamentarios de no formular preguntas, extremo que ha sido aceptado sin objeciones. El único que se ha pronunciado ha sido Gonzalo Centeno (Vox), que ha reconocido que "le honra haber comparecido", antes de que la presidenta diera por concluida la sesión.

Este viernes será el turno de la administradora única de la empresa Combayl --la mujer de Jesús Rodríguez Morán-- quien comparecerá a las 10.00 horas; después le seguirá a las 12.30 horas, el empresario minero Victorino Alonso, lo hará de manera telemática.