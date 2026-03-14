Restricciones al tráfico en Avilés este sábado con motivo de la manifestación de estibadores y la Marcha por la Igualdad

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se producirán restricciones al tráfico en Avilés con motivo de la celebración de una manifestación de estibadores y la Marcha por la Igualdad.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la manifestación de estibadores comenzará a las 11.30 horas y condicionará el tráfico entre la plaza del Vaticano y las calles Francisco Orejas Sierra, plaza de la Guitarra, calle del Prado, calle Eduardo Carreño Valdés, avenida de la Constitución, calle de la Cámara y Plaza de España.

En cuanto a la Marcha por la Igualdad, comenzará a las 11.00 horas desde la plaza de España y recorrerá la calle Rivero, parque de Ferrera, calle de Galiana, plaza de Álvarez Acebal, calle San Francisco, plaza de España, calle de la Cámara, calle Rui Pérez, plaza de Pedro Menéndez, calle de la Ferrería y Plaza de España.