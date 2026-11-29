OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Asturias. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Asturias elige siete diputados en una única circunscripción. Aunque el voto pueda consultarse por concejo, el reparto de escaños se hace con el resultado del conjunto del Principado.

CÓMO VOTÓ ASTURIAS EN 2023

El PP fue la lista más votada en Asturias en 2023 y consiguió tres diputados. El PSOE obtuvo dos, y Sumar y Vox se repartieron los otros dos escaños, uno cada uno.