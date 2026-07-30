Resultados del primer semestre en GAM: la multinacional asturiana dispara su beneficio un 127%

Sede de GAM en Llanera. - GAM

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional asturiana GAM ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 6,3 millones de euros, un incremento del 127%, lo que ha permitido duplicar su rentabilidad sobre ventas, que ha pasado del 2% al 4%.

GAM ha presentado este jueves los resultados financieros del primer semestre de 2026, en los cuales figura que los ingresos alcanzaron los 156,1 millones de euros, un 3% más, mientras que el EBITDA aumentó también un 3%, hasta los 43,9 millones, manteniendo estable su margen en el 28%.

En lo referido al resultado de explotación, evolucionó "con más fuerza" según ha indicado la compañía en una nota de prensa. En concreto, el EBIT creció un 22%, hasta los 17 millones de euros, pasando del 9% al 11%.

La mejora del negocio se reflejó en la generación de caja y GAM obtuvo 51,3 millones de euros de caja de sus operaciones durante el semestre. Tras destinar recursos a inversiones en maquinaria y a pagos vinculados a adquisiciones, la compañía mantuvo un flujo de caja positivo de 15,6 millones antes de financiación.

Durante los primeros seis meses del año, la deuda financiera neta se situó en 294,1 millones de euros, frente a los 288,5 millones de junio de 2025. La multinacional lo justifica en "una mayor financiación del circulante y por inversiones pendientes de estructurarse a largo plazo".

No obstante, matizan, la mejora de los resultados permitió reducir la ratio de endeudamiento desde 3,4 hasta 3,3 veces EBITDA. Esto implica que aunque la deuda aumentó en términos absolutos, también mejoró la capacidad relativa del grupo para atenderla.

La multinacional de soluciones para la industria mantiene además una posición de liquidez de 62,3 millones de euros, "lo que refuerza su capacidad para afrontar las necesidades operativas y continuar desarrollando sus proyectos de crecimiento".

EVOLUCIÓN POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD

La evolución del semestre fue equilibrada entre las principales líneas de actividad: alquiler y servicios alcanzó unos ingresos de 58,2 millones de euros (37% del total de ingresos); distribución y posventa, 53,7 millones (34%); y el negocio recurrente a largo plazo, 44,2 millones (29%).

Las tres áreas avanzaron entre un 2% y un 3%, manteniendo un mix diversificado que "reduce la dependencia de una única fuente de ingresos y aporta estabilidad al conjunto del grupo".

Por geografías, Iberia creció un 1%, hasta los 127,8 millones de euros, mientras que Latinoamérica fue el principal motor de expansión, con un avance del 11%, hasta los 22,6 millones.

La inversión en maquinaria se situó en 29,9 millones de euros., con una contribución relevante de máquinas procedentes de REVIVER, la planta de refabricación del grupo, que contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del parque al permitir dar una segunda vida a los equipos y reducir la necesidad de sustituirlos por maquinaria nueva.

UNA CARTERA DE 280 MILLONES

La empresa ha destacado la "solidez del modelo", que se apoya en una cartera contractual a largo plazo superior a los 280 millones de euros, que aporta visibilidad sobre una parte relevante de los ingresos futuros.

A ello se suma una base de negocio diversificada entre alquiler, distribución, posventa y servicios recurrentes, junto con proyectos como Reviver, Kirleo e Inquieto.

De cara a la segunda mitad del ejercicio, la compañía seguirá impulsando su crecimiento internacional y el desarrollo de verticales estratégicos como energía, construcción modular y eventos. También continuará ampliando el negocio de distribución mediante nuevas marcas y acuerdos con fabricantes, una estrategia que permite incorporar actividad y reforzar la relación con los clientes sin depender únicamente del crecimiento de la flota propia.

El director financiero de GAM, Antonio Trelles, ha destacado que estos resultados confirman que la empresa "está avanzando hacia un modelo de crecimiento de mayor calidad". "No se trata únicamente de aumentar la actividad, sino de hacerlo con mejores márgenes, más recurrencia y una utilización más eficiente del capital", ha indicado.

El hecho de que el resultado operativo crezca muy por encima de los ingresos, ha explicado el director financiero, demuestra que las decisiones adoptadas en los últimos años, como la diversificación del negocio, el desarrollo de servicios de mayor valor añadido y la disciplina inversora, "están fortaleciendo la capacidad de generación de resultados de GAM".

"Nuestro objetivo para la segunda mitad del ejercicio es consolidar esta evolución, trasladarla a la generación de caja y seguir creciendo sobre una estructura financiera sólida", ha concluido.