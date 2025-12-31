El retraso en la celebración del Pleno centró buena parte del debate presupuestario

Un momento de las votaciones de las enmiendas al Proyecto de Presupuestos. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre el Presupuesto y las votaciones del mismo han estado marcados por la polémica suscitada tras el retraso en la celebración de este pleno por la ausencia del diputado de Convocatoria, Xabel Vegas en la comisión de Hacienda que debía elevar el Dictamen del Proyecto de Presupuestos para su votación en el Pleno.

Su compañera de bancada, Delia Campomanes, ha vuelto a pedir perdón por "el error humano" de Vegas. "Hemos cometido un error y, sin duda, lo menos que podríamos hacer es disculparnos, aunque no sea responsabilidad exclusiva nuestra haber terminado aquí el día de Nochevieja.

"Es preocupante que las derechas hayan intentado instrumentalizar un error procedimental para intentar alterar artificialmente la voluntad popular. La coordinación de las derechas, de las tres, para intentar dejar a Asturias sin presupuestos no es una anécdota, es un síntoma de una deriva preocupante", dijo Campomanes.

El socialista, Fernández Huerga ha lamentado la imagen del líder del PP, Álvaro Queipo, "corriendo por los pasillos a una reunión de urgencia con Vox, intentando ganar unos días que llevaran a Asturias a una prórroga presupuestaria, cuyo resultado sería, parece ser, una gran victoria para todas las derechas".

"Solo cinco días después de decir que se va a alejar de los extremismos, hoy leemos algo que ya sabíamos, que dice Queipo que tienen más similitudes con Vox que con el PSOE, no hay lugar a dudas. Nunca las hubo", dijo Fernández Huerga.

El diputado del PP, Luis Venta ha manifestado que Barbón, de un error de un diputado culpa la oposición, y esto "evidentemente trae causa del desorden y del caos de un gobierno sin nadie al timón, preocupados por su futuro electoral" y ha reclamado que "pidan perdón contra lo manifestado contra su grupo parlamentario y la presidenta de la comisión de Hacienda".

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha asegurado que "un fallo lo puede tener cualquiera, pero hay fallos, fallas y falles" y este ha sido grave a su juicio. "Hay gente sin la más mínima educación ni sutileza que anda buscándola desde el primer día. Es que en todos los pueblos hay un tonto, en todos los circos hay un payaso y en todas las cortes hay un bufón y lo que tenía que pasar algún día, aquí, pues pasó. Aquí, en la fachosfera, nos lo hemos pasado como un niño con zapatos nuevos", dijo Centeno.

Muy crítico con esta cuestión ha sido también el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, que ha asegurado que "el camarote de los hermanos Marx, en el que Adrián Barbón ha convertido algo tan importante como es el Gobierno del Principado de Asturias, nos ha conducido al despropósito de que el portavoz de uno de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno no acudiese a una votación trascendental en este parlamento por estar preparando la estrategia electoral de su partido en Aragón".

Covadonga Tomé por su parte ha vuelto a incidir en que "errar es humano" y lo ocurrido ha sido un error. "Un error agravado, es verdad, en el escenario de una tramitación parlamentaria excesivamente apresurada, sin tiempo para hacer las cosas mejor, con más sosiego, sin tiempo incluso para subsanar posibles fallos con más calma. Pero nada, absolutamente nada, justifica las reacciones histriónicas de la derecha", dijo Tomé.