La ría del Eo será el escenario del Día de Asturias con cuatro jornadas para festejar la identidad y las tradiciones

Presentación de los actos del Día de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol acogerán entre los días 5 y 8 de septiembre la celebración del Día de Asturias, con un programa gratuito de actividades culturales, gastronómicas, deportivas y patrimoniales vinculado a la ría del Eo y al occidente de la comunidad.

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha presentado este miércoles en Vegadeo la programación, acompañada por el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y los alcaldes de Vegadeo, César Álvarez Fernández; San Tirso de Abres, Clemente Martínez Rodil, y Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

La celebración mantendrá el modelo itinerante y compartido iniciado en 2024 en los concejos de Los Oscos y continuado en 2025 en los seis municipios de la comarca de la Sidra, una edición marcada por el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Llamedo ha defendido que este formato permite "llevar el protagonismo institucional a los territorios" y visibilizar "una Asturias diversa, cohesionada y en transformación". "Cada territorio aporta su propia personalidad y todos forman parte de una misma Asturias. Este año queremos que la ría del Eo sea un gran punto de encuentro para las asturianas y los asturianos", ha señalado.

VEGADEO ABRIRÁ EL PROGRAMA

Vegadeo inaugurará el programa el sábado 5 de septiembre con la apertura del mercado ecológico ECO 21 y de la exposición 'Divertimento', en la Casa de Cultura. La agenda incluirá pasacalles con la banda de gaitas El Penedón, los Juegos a lo grande, una comida popular, una visita guiada al conjunto escultórico de la localidad con intervención poética y vuelos en globo cautivo desde el área recreativa de El Noveledo.

La música correrá a cargo del dúo Sintético Fantástico, la Asociación de Cantantes y Folclore del Valle del Nalón, la artista ovetense Rita Ojanguren y las bandas Macavera, Bacotexo y Los Berrones.

DEPORTES Y TRADICIÓN EN SAN TIRSO

San Tirso de Abres tomará el relevo el domingo 6 de septiembre en el área recreativa de O Piñeiro, donde se desarrollarán un paseo en bicicleta por la ruta del ferrocarril, una actividad en canoa por la ría del Eo y una visita guiada al concejo.

El municipio acogerá también un mercado asturiano, propuestas de juegos y deportes tradicionales, vuelos cautivos en globo y una demostración de elaboración de rosca de Semana Santa, propia del occidente asturiano.

Asimismo, la programación incluirá una demostración de malla del trigo y una degustación de cocido, además de actuaciones de gaita y tambor, el multiinstrumentista Pablo Canalís, la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA), Tejedor, Mostru l'Horru y la orquesta Assia.

CASTROPOL CERRARÁ LA CELEBRACIÓN

Castropol concentrará los actos de cierre los días 7 y 8 de septiembre en el Puerto de As Figueiras y en la capital del concejo. El lunes 7 se celebrarán una exhibición de escanciado de sidra y un taller de nudos marineros en As Figueiras, donde también habrá una degustación de productos asturianos, el espectáculo de calle 'Gentes de Mar', de Higiénico Papel Teatro, un concierto de Marisa Valle Roso y el espectáculo de drones 'Asturias Paraíso Natural'.

El martes 8, Castropol acogerá talleres demostrativos de oficios artesanos, un 'showcooking' de ostras, visitas guiadas por la villa, paseos en barco por la ría y las alfombras florales de la Asociación El Pampillo.

El programa se completará con actuaciones de la banda de gaitas El Penedón, la Asociación Cultural Canción Asturiana Narcea y el espectáculo 'Áncora', de Hipnótica Circo Teatro. También se celebrarán la I Regata de Bateles Día de Asturias y una exhibición de embarcaciones de vela latina, además de los conciertos de Carmelita y la orquesta Waykas.

Las visitas guiadas previstas en Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, los vuelos cautivos en globo aerostático y el taller de nudos marineros contarán con plazas limitadas y requerirán inscripción previa a través de la plataforma de entradas de Turismo Asturias.