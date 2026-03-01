La Ría de Villaviciosa lleva siete años esperando por la renovación de su instrumento de gestión

Obras en la senda entre Rodiles y Misiego - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa cumplió a finales de enero siete años desde la finalización de la vivencia inicial del Instrumento de Gestión Integrado (IGI). En 2019, tras cuatro años, debería haber sido revisado y renovado. Pero las autoridades competentes no lo han hecho aún.

En el decreto publicado a comienzos de 2015 se establece que el IGI tiene una vigencia inicial de cuatro años, pero que continuará aplicándose "de forma transitoria" hasta la aprobación y entrada en vigor de un nuevo IGI que lo sustituya, circunstancia que aún no se ha producido, pese a los años que han transcurrido.

El IGI afecta a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y a la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.

Los principales directrices del IGI aprobado en su día eran evitar la sobreexplotación de los recursos naturales; ordenar las actividades humanas, evitando los perjuicios sobre el medio y sobre la calidad de vida de la población y favoreciendo las iniciativas de desarrollo sostenible; incrementar el valor natural del espacio, eliminando gradualmente las especies exóticas y abordando tareas de restauración; promover programas de interpretación y conocimiento del medio natural y mantener el Centro de Interpretación de la Reserva, promoviendo su utilización para la información de visitantes y el desarrollo de actividades de educación ambiental.

Dentro de los límites de la Reserva se establecen cuatro zonas: de uso general, de uso moderado, de uso restringido y a recuperar. Cada zona responde a características diferentes desde el punto de vista de los valores naturales, paisajísticos o culturales, de su estado de conservación o de los aprovechamientos y actividades productivas que se desarrollan en ellas. Para cada una se establecen normas, usos y finalidades diferentes.

Hasta la fecha no ha trascendido que la Administración tenga intención de revisar el IGI y hacer uno nuevo, adaptándolo a la situación actual del espacio.

El Gobierno central y las comunidades autónomas han elaborado entre los años 2020 y 2024 las 'Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España', que deberían servir de base para la aprobación de las normas de gestión de espacios de la Red Natura, según habría trasladado el Gobierno asturiano en una reunión del Foro de Participación de la Ría de Villaviciosa.

Una vez aprobadas, sería el momento de elaborar el nuevo IGI de la Ría de Villaviciosa. Además, en el caso del nuevo intrumento de gestión la vigencia no sería de cuatro años, sino que aumentaría a diez años, según han indicado a Europa Press fuentes del Foro.

La Ría de Villaviciosa fue declarada reserva natural parcial por un decreto del año 1995. Se trata de un estuario de gran valor ambiental, situado en la costa atlántica, ubicado en su totalidad en el concejo de Villaviciosa. Las características de la vegetación de este estuario son únicas, destacando la presencia de importantes extensiones de comunidades vegetales halófilas, algunas de las cuales son consideradas hábitat prioritarios.

El interés faunístico es también muy alto, constituyendo la segunda zona húmeda asturiana en importancia para la invernada y paso migratorio de las poblaciones de aves acuáticas. La presencia de algunas especies nidificantes y las comunidades de invertebrados marinos son también de interés de la Ría.

CIERRE AL MARISQUEO

En la zona se venía realizando actividades de marisqueo, con recogida de navajas o almejas, desde hacía años. Sin embargo, a finales de 2011 el Gobierno asturiano decidió prohibir la extracción de moluscos por los altos niveles de la bacteria Escherichia coli (E.coli), relacionada con aguas fecales.

La prohibición sigue vigente, casi 15 años después, dado que los niveles siguen por encima de lo permitido, sin que existan certezas a día de hoy de las causas. En diferentes foros se ha abordado la posibilidad de que existan varios factores, como la falta de saneamiento en zonas junto a la Ría o vertidos de purines.

La destrucción de algunos porreos, estructuras que separaban la Ría de terrenos adyacentes, con las consiguiente salida de material al agua también se ha manejado en diferentes debates organizados por el grupo 'Progejamos nuestra ría' en los últimos años. En una de esas charlas se mencionó tambien otro problema para la Ría, que llegaría procedente de la autovía A-8, por la escorrentía cuando llueve mucho. Fue el exdirector de Pesca Marítima del Gobierno asturiano, Alberto Vizcaíno, quien alertó de esa situación.

DIRECCIÓN

La figura de Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa conlleva la figura de un director conservador de la misma, según la normativa. Era un cargo que ocupaba Eloy Alberto Niño, que se jubiló en 2024.

Con posterioridad a esa fecha, en mayo de 2025 trascendía el nombre de la nueva directora conservadora de la Ría. Se trata de María González, quien acudió a un acto relativo al proyecto de restitución de la pasarela de madera de la senda entre Rodiles y Misiego. Estuvo acompañada del director general de Medio Natural, David Villar, y del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

OBRAS

A día de hoy, parte de las obras relativas a esa senda permanecen sin actividad. En el lugar y frente a los establecimientos hosteleros de la zona permanecen las casetas de obra y material para los trabajos.

La obra, de hecho, había comenzado en junio de 2025. La empresa que actúa es Tragsa. La obra fue paralizada en julio para que se permitiese el paso en época estival, en un periodo en el que hay muchos visitantes a las zona, en temporada alta turística.