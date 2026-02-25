Riesgo "alto" de incendios forestales mañana en 70 concejos asturianos, según el índice del Indurot

Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias. - INDUROT

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mapa de previsión de riesgo de incendios forestales de Asturias para mañana jueves 26 de febrero sitúa la mayoría de concejos en nivel "alto", con riesgo "moderado" en 22 municipios costeros y del noroeste, según el índice elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Entre los concejos en riesgo alto destacan los más afectados hoy por los 33 incendios activos (Amieva, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Laviana, Lena, Mieres, Piloña, Ponga, Somiedo), además de Gijón, Oviedo, Langreo, Llanes, Siero o Tineo.

El Indurot advierte de que ante riesgo "muy alto", "extremo" o activación del Infopa en emergencia quedan suspendidas todas las autorizaciones de quema, medida ya vigente desde ayer en fase de emergencia 1 por los múltiples fuegos actuales.