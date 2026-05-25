El riesgo de incendio forestal se intensifica en Asturias con diez concejos en nivel 'muy alto' este martes

El riesgo de incendio forestal se intensifica en Asturias con diez concejos en nivel 'muy alto' - INDUROT

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez concejos asturianos estarán este martes en riesgo 'muy alto' de incendio forestal, según el índice elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Otros 43 municipios se situarán en nivel 'alto', mientras que el resto presentará un riesgo 'moderado' o 'bajo'.

Los municipios con riesgo 'muy alto' son Candamo, Castrillón, Cudillero, Illas, Las Regeras, Llanera, Muros de Nalón, Pravia, Salas y Soto del Barco. El nivel 'alto' afectará a buena parte de la zona central y occidental de Asturias, incluyendo municipios como Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres, Aller, Tineo, Cangas del Narcea o Valdés.

Por su parte, los niveles más bajos de riesgo se concentrarán principalmente en el Oriente y en algunos concejos del Occidente asturiano.

La información ha sido elaborada a partir de las previsiones meteorológicas y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales en Asturias.