Riesgo de incendios en Asturias: 10 concejos en nivel muy alto y 33 en nivel alto este viernes - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias mantiene este viernes en nivel muy alto de riesgo de incendios forestales a los concejos de Allande, Boal, Cangas de Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El riesgo alto afecta a Avilés, Belmonte de Miranda, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, Grado, Illas, Muros, Navia, Pravia, Proaza, Quirós, Regueras, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Abres, Somiedo, Soto del Barco, Tapia, Taramundi, Teverga, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa y Yernes y Tameza.

En nivel moderado se encuentran Aller, Bimenes, Caso, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Nava, Noreña, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Santa María del Mar (SMRA), Sariego, Siero y Sobrescobio.

El resto de concejos presentan riesgo bajo, incluyendo Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Piloña y Ponga.